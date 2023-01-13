Арахамия: Уже 10 народных депутатов потеряли мандаты, будет еще больше

По подсчетам Арахамии, потеряли мандаты шесть нардепов от ОПЗЖ и четыре – "с их политической орбиты" Фото: sluga-narodu.com

Об этом сообщил в Telegram глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия по итогам пленарного заседания парламента 13 января.

"Верховная Рада очищается от фанатов [президента РФ Владимира] Путина. На сегодня 10 депутатов потеряли мандаты. Шесть – от ОПЗЖ и еще четыре – с их политической орбиты", – написал Арахамия.

Он пообещал, что "будет еще больше".

"Но законным и конституционным способом. Он дольше, чем нам самим хотелось бы. Зато не дает коллаборантам шансов на обжалование", – добавил глава фракции.

13 января Верховная Рада лишила мандатов нардепов от бывшей фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и внефракционного Андрея Деркача – в связи с прекращением их гражданства согласно указу президента Украины, а также внефракционного нардепа Андрея Аксенова – на основании его личного заявления.

До этого, в 2022 году, парламент лишил мандатов нардепов Вадима Рабиновича (ОПЗЖ), Игоря Васильковского ("Слуга народа"), Илью Киву (ОПЗЖ). Кроме того, Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народных депутатов Юлии Левочкиной и Вадима Новинского.