ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Арахамия: Уже 10 народных депутатов потеряли мандаты, будет еще больше

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По подсчетам Арахамии, потеряли мандаты шесть нардепов от ОПЗЖ и четыре "с их политической орбиты"
По подсчетам Арахамии, потеряли мандаты шесть нардепов от ОПЗЖ и четыре – "с их политической орбиты"
Фото: sluga-narodu.com

С начала полномасштабной войны 10 народных депутатов потеряли мандаты, шесть из них – члены бывшей фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об этом сообщил в Telegram глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия по итогам пленарного заседания парламента 13 января.

"Верховная Рада очищается от фанатов [президента РФ Владимира] Путина. На сегодня 10 депутатов потеряли мандаты. Шесть – от ОПЗЖ и еще четыре – с их политической орбиты", – написал Арахамия.

Он пообещал, что "будет еще больше".

"Но законным и конституционным способом. Он дольше, чем нам самим хотелось бы. Зато не дает коллаборантам шансов на обжалование", – добавил глава фракции.

13 января Верховная Рада лишила мандатов нардепов от бывшей фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и внефракционного Андрея Деркача – в связи с прекращением их гражданства согласно указу президента Украины, а также внефракционного нардепа Андрея Аксенова – на основании его личного заявления.

До этого, в 2022 году, парламент лишил мандатов нардепов Вадима Рабиновича (ОПЗЖ), Игоря Васильковского ("Слуга народа")Илью Киву (ОПЗЖ). Кроме того, Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народных депутатов Юлии Левочкиной и Вадима Новинского.

Контекст:

19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. 14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. 12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". 

В ноябре 2022 года на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил спикеру Рады рассмотреть варианты решения этого вопроса.

Теги: Верховная Рада, депутаты, народные депутаты, парламент, мандат, Оппозиционная платформа – За жизнь, партия, Давид Арахамия, ОПЗЖ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы". Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку. Видео
"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы". Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку. Видео
"Нимфа". Менеджер Поляковой выложил в сеть видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья
"Нимфа". Менеджер Поляковой выложил в сеть видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья
Как дышать правильно, чтобы быстро успокоиться
Как дышать правильно, чтобы быстро успокоиться
Соловий показала свою маму
Соловий показала свою маму
38-летняя жена Тигипко обрезала волосы. Фото до и после
38-летняя жена Тигипко обрезала волосы. Фото до и после
"Вы же так не выглядите! Хватит фильтров! Вам же 53". Поклонники обсуждают новый образ Лопес
"Вы же так не выглядите! Хватит фильтров! Вам же 53". Поклонники обсуждают новый образ Лопес
  "Уже через месяц увидите крутой результат". Анита Луценко показала особые упражнения для пресса
  "Уже через месяц увидите крутой результат". Анита Луценко показала особые упражнения для пресса
"Они не заставят нас умолкнуть". "Жадан і Собаки" вместе с ВВ и "Братами Гадюкіними" выступили с пятичасовым концертом в центре Харькова
"Они не заставят нас умолкнуть". "Жадан і Собаки" вместе с ВВ и "Братами Гадюкіними" выступили с пятичасовым концертом в центре Харькова
  "Один из лучших рецептов хлеба, который приходилось печь!" Как приготовить картофельный хлеб с хрустящей тоненькой корочкой
  "Один из лучших рецептов хлеба, который приходилось печь!" Как приготовить картофельный хлеб с хрустящей тоненькой корочкой
"Красивое все". Loboda засветила рельеф груди под облегающей майкой
"Красивое все". Loboda засветила рельеф груди под облегающей майкой
  ТНМК презентовали анимационный блокбастер о минной безопасности "Дивись, куди йдеш". Видео
  ТНМК презентовали анимационный блокбастер о минной безопасности "Дивись, куди йдеш". Видео
"О боже мой! Просто чудесно!", "Секси". 27-летняя Бех-Романчук показала ягодицы на пляже
"О боже мой! Просто чудесно!", "Секси". 27-летняя Бех-Романчук показала ягодицы на пляже
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак прогулялась с его дочерью
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак прогулялась с его дочерью
Тина Кароль показала фото без одежды и белья
Тина Кароль показала фото без одежды и белья
В госпитале умерла дочь Элвиса Пресли. 54-летняя певица пережила своего сына, который покончил жизнь самоубийством, на два с половиной года
В госпитале умерла дочь Элвиса Пресли. 54-летняя певица пережила своего сына, который покончил жизнь самоубийством, на два с половиной года
Дорофеева показала фото со свидания с Кацуриным
Дорофеева показала фото со свидания с Кацуриным
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах (208198)
2
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной (161053)
3
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня – говно". Ефросинина высказалась об украинской певице (160715)
4
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой (65294)
5
"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе (58000)
6
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой (44846)
7
"Никто не может обидеть без вашего согласия". Злата Огневич высказалась о причинах обид (43681)
8
48-летняя экс-жена Кличко снялась в халате. Фото (42546)
 
 
 
 