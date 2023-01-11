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ПОЛИТИКА

Рада лишит мандатов еще четырех нардепов от запрещенных партий – Арахамия

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Решение будет касаться партии "Оппозиционная платформа За жизнь"
Решение будет касаться партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Верховная Рада Украины собирается лишить мандатов еще четырех депутатов от запрещенных партий. Об этом глава фракции партии "Слуга народа" в парламенте Украины Давид Арахамия 11 января сообщил в Telegram.

По его словам, это произойдет "конституционным способом". Голосование запалнировано на ближайшее заседание ВР, сказал Арахамия.

"Это произойдет конституционным способом. То есть без шансов на обжалование в судах. Потому что это и есть правильный путь очищения парламента, а не провокации, которые играют на руку коллаборантам, независимо от названия партии", – написал глава фракции.

Спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук 11 января утром написала в Telegram, что речь идет о депутатах запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Верховная Рада лишит мандатов четырех депутатов запрещенной ОПЗЖ. Это произойдет на ближайшем заседании парламента", – говорится в ее сообщении.

Контекст:

19 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией.

14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".

12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". 

20 июня Восьмой апелляционный админсуд во Львове удовлетворил иск Минюста и запретил партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". ОПЗЖ обжаловала это решение. 15 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляцию ОПЗЖ и таким образом окончательно запретил ее деятельность в Украине

До начала полномасштабного вторжения России во фракцию ОПЗЖ входило 43 депутата, напомнила "Украинская правда" (сейчас эти данные с сайта парламента убрали). Часть депутатов после 24 февраля вышли из фракции, нескольких депутатов, избранных в парламент от этой партии, после начала полномасштабного вторжения уже лишили мандатов: Илью Киву и Юлию Левочкину – после подачи ими соответствующих заявлений, Вадима Рабиновича – после лишения его украинского гражданства. Сейчас в группу "Платформа за жизнь и мир", как сообщается на сайте Рады, входят 25 депутатов.

В ноябре на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил спикеру ВР Руслану Стефанчуку рассмотреть варианты решения этого вопроса.

Теги: Верховная Рада, Украина, народные депутаты, мандат, Слуга народа, Давид Арахамия
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