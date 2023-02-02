Путин отдал приказ до марта захватить Донбасс – ГУР МО

По данным украинской разведки, Путин приказал оккупантам захватить весь Донбасс до марта Фото: EPA

По его словам, есть признаки того, что РФ готовится к новой попытке массированного наступления и захвата востока Украины.

"Мы наблюдаем, что российско-оккупационные войска передислоцируют к востоку дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику. По данным военной разведки Украины, Путин отдал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей", – отметил Черняк.

Представитель ГУР МО Украины указал, что Россия по-прежнему использует территорию Беларуси для подготовки мобилизованных солдат, но не имеет достаточных сил и средств, чтобы начать в ближайшие недели массированное наступление на Украину с этого направления.

"По состоянию на сегодняшний день сформированных ударных групп нет. Нет угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению на стороне России против Украины, но это также, безусловно, риски, которые мы должны учитывать", – заявил представитель военной разведки Украины.