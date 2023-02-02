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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин отдал приказ до марта захватить Донбасс – ГУР МО

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По данным украинской разведки, Путин приказал оккупантам захватить весь Донбасс до марта
По данным украинской разведки, Путин приказал оккупантам захватить весь Донбасс до марта
Фото: EPA

По данным украинской разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. Об этом в интервью изданию Kyiv Post, опубликованном 1 февраля, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

По его словам, есть признаки того, что РФ готовится к новой попытке массированного наступления и захвата востока Украины.

"Мы наблюдаем, что российско-оккупационные войска передислоцируют к востоку дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику. По данным военной разведки Украины, Путин отдал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей", – отметил Черняк.

Представитель ГУР МО Украины указал, что Россия по-прежнему использует территорию Беларуси для подготовки мобилизованных солдат, но не имеет достаточных сил и средств, чтобы начать в ближайшие недели массированное наступление на Украину с этого направления.

"По состоянию на сегодняшний день сформированных ударных групп нет. Нет угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению на стороне России против Украины, но это также, безусловно, риски, которые мы должны учитывать", – заявил представитель военной разведки Украины.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников. 

27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Луганск, Беларусь, Луганская область, Донецкая область, Кремль, Донбасс, оккупация, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты, деоккупация
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