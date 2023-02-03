Дефицит в энергосистеме Украины остается существенным, после вчерашних обстрелов наиболее сложная ситуация в Херсонской области – "Укрэнерго"

"Два блока на тепловых электростанциях подключены, а один выведен в аварийный ремонт. Имеющийся объем производимой электроэнергии распределяется на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также покрытие потребностей промышленности и населения", – говорится в сообщении.
Сетевые ограничения, по данным "Укрэнерго", сохраняются только в Одесской области.
"По состоянию на утро 3 февраля превышения лимитов не зафиксировано, аварийные отключения диспетчерским центром НЭК "Укрэнерго" не применялись", – отметили в компании.
За минувшие сутки российские оккупанты подвергли массированным артиллерийским обстрелам энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Херсонской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях. Наиболее сложная ситуация после обстрелов сейчас в Херсонской области. Из-за значительных повреждений обесточены также некоторые объекты и в Николаевской области, подчеркнули в "Укрэнерго".
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Кроме того, Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС, большинство ветряных и солнечных электростанций находятся на временно оккупированных территориях и недоступны украинской энергосистеме, отмечают в "Укрэнерго".
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.