Дефицит в энергосистеме Украины остается существенным, после вчерашних обстрелов наиболее сложная ситуация в Херсонской области – "Укрэнерго"

Сетевые ограничения, по данным "Укрэнерго", сохраняются только в Одесской области Фото: depositphotos.com

"Два блока на тепловых электростанциях подключены, а один выведен в аварийный ремонт. Имеющийся объем производимой электроэнергии распределяется на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также покрытие потребностей промышленности и населения", – говорится в сообщении.

Сетевые ограничения, по данным "Укрэнерго", сохраняются только в Одесской области.

"По состоянию на утро 3 февраля превышения лимитов не зафиксировано, аварийные отключения диспетчерским центром НЭК "Укрэнерго" не применялись", – отметили в компании.

За минувшие сутки российские оккупанты подвергли массированным артиллерийским обстрелам энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Херсонской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях. Наиболее сложная ситуация после обстрелов сейчас в Херсонской области. Из-за значительных повреждений обесточены также некоторые объекты и в Николаевской области, подчеркнули в "Укрэнерго".