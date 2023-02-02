ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Дефицит электричества в Украине немного снизился, его хватает на 80% нужд потребителей. "Укрэнерго" увеличила лимиты в областях

Лимиты потребления, обозначенные для всех облэнерго, увеличены в связи с сокращением дефицита
Лимиты потребления, обозначенные для всех облэнерго, увеличены в связи с сокращением дефицита
Фото: ДТЕК Київські електромережі / Facebook

Потребление электроэнергии в Украине по состоянию на 2 февраля несколько уменьшилось по сравнению с началом недели. Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

"Соответственно, снизился и дефицит в энергосистеме, хотя он все еще остается существенным. Генерирующих мощностей в системе достаточно, чтобы покрыть около 80% потребности потребителей", – сказано в сообщении.

В компании сообщили, что утрата генерации после очередных российских атак была компенсирована выходом из аварийного ремонта и включением в работу одного из блоков электростанции и увеличением производства электроэнергии на гидроэлектростанциях. Сетевые ограничения – только в Одесской области.

"Лимиты потребления, определенные для всех облэнерго, увеличены в связи с сокращением дефицита... В настоящее время превышение лимитов не фиксируется. В то же время, в течение суток в случае несоблюдения лимитов будут применяться аварийные отключения", – предупредили в "Укрэнерго". 

В компании добавили, что на двух подстанциях в восточном и центральном регионах страны завершен ремонт трансформаторного оборудования, поврежденного ракетными атаками россиян еще осенью. Их готовятся включить в работу. 

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid029PWowv9iZNoEmY6KrmRNtmyUWDjCo5BpDESnyW4szub1AKx9JiRkNqj4JVyjDMpYl


Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Кроме того, Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС,  большинство ветровых и солнечных электростанций находятся на временно оккупированных территориях и недоступны украинской энергосистеме, отмечают в "Укрэнерго". 

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: энергетика, Укрэнерго, дефицит, электричество, электроэнергия, электростанция, энергосистема
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лопес снялась в полный рост с нижнего ракурса, взобравшись на кресло
Лопес снялась в полный рост с нижнего ракурса, взобравшись на кресло
Галина ГРИШИНА
alyona alyona показала, как выглядела до того, как стала певицей. Фото
alyona alyona показала, как выглядела до того, как стала певицей. Фото
Галина ГРИШИНА
"Заставил почувствовать себя такой особенной". 55-летний Вакки подарил 28-летней жене автомобиль и показал ее реакцию. Видео
"Заставил почувствовать себя такой особенной". 55-летний Вакки подарил 28-летней жене автомобиль и показал ее реакцию. Видео
Галина ГРИШИНА
  Булочки из дрожжевого теста с медом. Удачный рецепт от кулинарного блогера
  Булочки из дрожжевого теста с медом. Удачный рецепт от кулинарного блогера
Галина ГРИШИНА
Уизерспун похвасталась новым костюмом для тренировок. 46-летняя актриса выполняла упражнения с утяжелителями. Видео
Уизерспун похвасталась новым костюмом для тренировок. 46-летняя актриса выполняла упражнения с утяжелителями. Видео
Галина ГРИШИНА
Dantes сфотографировался с сыном нового бойфренда Дорофеевой и признался в обмане
Dantes сфотографировался с сыном нового бойфренда Дорофеевой и признался в обмане
Галина ГРИШИНА
Квиткова снялась топлес на пляже
Квиткова снялась топлес на пляже
Галина ГРИШИНА
Джилл Байден стала одной из ведущих "Грэмми 2023". На премию номинирована видеоработа украинского клипмейкера
Джилл Байден стала одной из ведущих "Грэмми 2023". На премию номинирована видеоработа украинского клипмейкера
Галина ГРИШИНА
"Поляковой не будет. NK, Могилевской". Режиссер от Украины на "Евровидении 2023" заявил, что в шоу будут задействованы украинские артисты
"Поляковой не будет. NK, Могилевской". Режиссер от Украины на "Евровидении 2023" заявил, что в шоу будут задействованы украинские артисты
Галина ГРИШИНА
alyona alyona сообщила, что ее будут оперировать
alyona alyona сообщила, что ее будут оперировать
Галина ГРИШИНА
Бейонсе снялась для афиши в лифе и стрингах с кристаллами. Певица объявила о мировом концертном туре
Бейонсе снялась для афиши в лифе и стрингах с кристаллами. Певица объявила о мировом концертном туре
Галина ГРИШИНА
  В новом эпизоде Масяня заговорила на украинском, выплачивает проценты на репарации, а РФ распалась на части. Видео
  В новом эпизоде Масяня заговорила на украинском, выплачивает проценты на репарации, а РФ распалась на части. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Евровидение 2023". Состоялась жеребьевка конкурсантов и вручение ключей мэру Ливерпуля. Видео
  "Евровидение 2023". Состоялась жеребьевка конкурсантов и вручение ключей мэру Ливерпуля. Видео
Галина ГРИШИНА
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера
Джинсовые шорты и массивные сапоги. Дорофеева с разных ракурсов показала, как выглядит в новом образе. Видео
Джинсовые шорты и массивные сапоги. Дорофеева с разных ракурсов показала, как выглядит в новом образе. Видео
Галина ГРИШИНА
"Приходи ко мне как-нибудь". 57-летняя Херли показала часть бюста
"Приходи ко мне как-нибудь". 57-летняя Херли показала часть бюста
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (167807)
2
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (95060)
3
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото (89281)
4
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (68848)
5
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после (64650)
6
33-летняя Мишина в глубоком декольте прогнулась перед объективом (49247)
7
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (33898) G
8
54-летний экс-супруг Лопес расплакался возле алтаря, когда увидел свою 23-летнюю невесту в свадебном платье. Видео (30762)
 
 
 
 