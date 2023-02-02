Дефицит электричества в Украине немного снизился, его хватает на 80% нужд потребителей. "Укрэнерго" увеличила лимиты в областях

Лимиты потребления, обозначенные для всех облэнерго, увеличены в связи с сокращением дефицита Фото: ДТЕК Київські електромережі / Facebook

"Соответственно, снизился и дефицит в энергосистеме, хотя он все еще остается существенным. Генерирующих мощностей в системе достаточно, чтобы покрыть около 80% потребности потребителей", – сказано в сообщении.

В компании сообщили, что утрата генерации после очередных российских атак была компенсирована выходом из аварийного ремонта и включением в работу одного из блоков электростанции и увеличением производства электроэнергии на гидроэлектростанциях. Сетевые ограничения – только в Одесской области.

"Лимиты потребления, определенные для всех облэнерго, увеличены в связи с сокращением дефицита... В настоящее время превышение лимитов не фиксируется. В то же время, в течение суток в случае несоблюдения лимитов будут применяться аварийные отключения", – предупредили в "Укрэнерго".

В компании добавили, что на двух подстанциях в восточном и центральном регионах страны завершен ремонт трансформаторного оборудования, поврежденного ракетными атаками россиян еще осенью. Их готовятся включить в работу.



