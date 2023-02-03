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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Путин обещает россиянам большие проблемы". Подоляк высмеял главу Кремля за новую версию целей "спецоперации"

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Подоляк обратил внимание, как за 11 месяцев изменилась риторика Путина относительно целей вторжения в Украину
Подоляк обратил внимание, как за 11 месяцев изменилась риторика Путина относительно целей вторжения в Украину
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 2 февраля в Twitter отреагировал на выступление президента РФ Владимира Путина в Волгограде (РФ), где президент страны-оккупанта озвучил новые цели российского вторжения в Украину.

"Февраль 2022 года. Субъект Путин объявляет военную "спецоперацию" и угрожает миру "взять Киев за три дня". Февраль 2023 года. Субъект Путин обещает россиянам большие проблемы, ведь "наша главная задача – обеспечить сохранение России". Реальность всегда больно догоняет", – написал Подоляк.

Путин, выступая 2 февраля в Волгограде на концерте по случаю годовщины завершения битвы за Сталинград во Второй мировой войне, произнес пропагандистскую речь. Он, в частности, заявил, что "идеология нацизма вновь создает прямые угрозы безопасности" России.

По его утверждению, Россия, напавшая на Украину, "вновь и вновь вынуждена давать отпор агрессии коллективного Запада". В этих условиях главная задача "спецоперации", указал Путин, – якобы "обеспечить сохранение России".

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Позднее власти РФ формулировали и другие "причины" вторжения.

В частности, Путин 1 сентября заявил, что якобы "на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране". Якобы поэтому оккупантам пришлось "защищать" и Донбасс, и саму Россию.

Затем появилась версия о необходимости "десатанизации" Украины. 22 декабря Путин заявил, что РФ начала войну, чтобы "закончить войну".

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