"Путин обещает россиянам большие проблемы". Подоляк высмеял главу Кремля за новую версию целей "спецоперации"

"Февраль 2022 года. Субъект Путин объявляет военную "спецоперацию" и угрожает миру "взять Киев за три дня". Февраль 2023 года. Субъект Путин обещает россиянам большие проблемы, ведь "наша главная задача – обеспечить сохранение России". Реальность всегда больно догоняет", – написал Подоляк.
ФЕВРАЛЬ 2022. Субъект Путин объявляет военную «спец/операцию» и угрожает миру за «три дня взять Киев»…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 2, 2023
ФЕВРАЛЬ 2023. Субъект Путин обещает большие проблемы россиянам, потому что «наша главная задача – обеспечить сохранение России»…
Реальность всегда больно догоняет.
Путин, выступая 2 февраля в Волгограде на концерте по случаю годовщины завершения битвы за Сталинград во Второй мировой войне, произнес пропагандистскую речь. Он, в частности, заявил, что "идеология нацизма вновь создает прямые угрозы безопасности" России.
По его утверждению, Россия, напавшая на Украину, "вновь и вновь вынуждена давать отпор агрессии коллективного Запада". В этих условиях главная задача "спецоперации", указал Путин, – якобы "обеспечить сохранение России".
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Позднее власти РФ формулировали и другие "причины" вторжения.
В частности, Путин 1 сентября заявил, что якобы "на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране". Якобы поэтому оккупантам пришлось "защищать" и Донбасс, и саму Россию.
Затем появилась версия о необходимости "десатанизации" Украины. 22 декабря Путин заявил, что РФ начала войну, чтобы "закончить войну".