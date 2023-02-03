"Путин обещает россиянам большие проблемы". Подоляк высмеял главу Кремля за новую версию целей "спецоперации"

Подоляк обратил внимание, как за 11 месяцев изменилась риторика Путина относительно целей вторжения в Украину Фото: president.gov.ua

"Февраль 2022 года. Субъект Путин объявляет военную "спецоперацию" и угрожает миру "взять Киев за три дня". Февраль 2023 года. Субъект Путин обещает россиянам большие проблемы, ведь "наша главная задача – обеспечить сохранение России". Реальность всегда больно догоняет", – написал Подоляк.

ФЕВРАЛЬ 2022. Субъект Путин объявляет военную «спец/операцию» и угрожает миру за «три дня взять Киев»…

ФЕВРАЛЬ 2023. Субъект Путин обещает большие проблемы россиянам, потому что «наша главная задача – обеспечить сохранение России»…

Реальность всегда больно догоняет. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 2, 2023

Путин, выступая 2 февраля в Волгограде на концерте по случаю годовщины завершения битвы за Сталинград во Второй мировой войне, произнес пропагандистскую речь. Он, в частности, заявил, что "идеология нацизма вновь создает прямые угрозы безопасности" России.

По его утверждению, Россия, напавшая на Украину, "вновь и вновь вынуждена давать отпор агрессии коллективного Запада". В этих условиях главная задача "спецоперации", указал Путин, – якобы "обеспечить сохранение России".