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СМИ узнали, о чем будет говорить Путин в ежегодном послании

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Точная дата, когда Путин выступит со своим посланием, пока неизвестна
Точная дата, когда Путин выступит со своим посланием, пока неизвестна
Фото: EPA

Президент страны-агрессора России Владимир Путин готовится выступить со своим ежегодным посланием к Федеральному собранию ближе к дате начала полномасштабной войны с Украиной. Издание "Медуза" 2 февраля узнало тезисы, на которых он будет акцентировать внимание.

Источники рассказали, что война будет рамкой для послания Путина. Планируется, что президент РФ в своем выступлении "уделит особое внимание государственной поддержке участников "спецоперации" (так российские власти называют войну с Украиной) и оккупированным украинским территориям – в частности, он может рассказать о планах по их якобы "восстановлению и развитию".

Также Путин, по словам собеседников, собирается заявить о "сплоченности" россиян и их "безоговорочной поддержке" войны.

Кроме того, политический блок администрации президента РФ сейчас занимается внешнеполитическими тезисами послания. Предполагается, что президент РФ уже традиционно расскажет о "многополярном мире" и "антиколониальной политике" России.

Правительство же, по информации собеседников "Медузы", готовит часть выступления об "успешных примерах импортозамещения" и "успехах" в борьбе с санкциями.

Также в своем послании Путин, по словам источников, скорее всего, будет довольно подробно рассказывать о планируемых "мерах социальной поддержки" россиян. А также подчеркнет, что несмотря на войну с Украиной, "обычные граждане России не должны беспокоиться: современное оружие должно защитить их".

Контекст:

Согласно конституции РФ, президент России должен ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию, отмечает "Медуза". Однако Путин в последний раз обращался к парламенту в апреле 2021-го. В декабре 2022-го стало известно, что до конца года послание не состоится (как и традиционная ежегодная пресс-конференция): его отложили на 2023-й. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это "напряженным графиком" Путина.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, СМИ, Украина, оружие, война, политика, война России против Украины, россияне
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