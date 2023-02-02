СМИ узнали, о чем будет говорить Путин в ежегодном послании

Источники рассказали, что война будет рамкой для послания Путина. Планируется, что президент РФ в своем выступлении "уделит особое внимание государственной поддержке участников "спецоперации" (так российские власти называют войну с Украиной) и оккупированным украинским территориям – в частности, он может рассказать о планах по их якобы "восстановлению и развитию".

Также Путин, по словам собеседников, собирается заявить о "сплоченности" россиян и их "безоговорочной поддержке" войны.

Кроме того, политический блок администрации президента РФ сейчас занимается внешнеполитическими тезисами послания. Предполагается, что президент РФ уже традиционно расскажет о "многополярном мире" и "антиколониальной политике" России.

Правительство же, по информации собеседников "Медузы", готовит часть выступления об "успешных примерах импортозамещения" и "успехах" в борьбе с санкциями.

Также в своем послании Путин, по словам источников, скорее всего, будет довольно подробно рассказывать о планируемых "мерах социальной поддержки" россиян. А также подчеркнет, что несмотря на войну с Украиной, "обычные граждане России не должны беспокоиться: современное оружие должно защитить их".