"Влажные фантазии Путина". Андрющенко рассказал, что оккупанты делятся планами захватить Угледар и Запорожье до конца февраля

Российские оккупанты, расквартировавшиеся вокруг села Никольское и районе в направлении Волновахи [Донецкой области], откровенно рассказывают местным (особенно после угощения водкой), что получили приказ в течение февраля взять Угледар [Донецкой области] и Запорожье", – написал он.

Советник мэра Мариуполя полагает, что вместо успехов на указанных направлениях захватчики понесут потери.

"Влажные фантазии [президента России Владимира] Путина. В итоге возьмут пакеты и максимум – два на метр украинской земли для временного хранения", – подытожил Андрющенко.

31 января Андрющенко отмечал, что российская армия собрала под Мариуполем до 25–30 тыс. военнослужащих и небольшое количество бронетехники, включая танки Т-62, для наступления на угледарском направлении. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили 1 февраля, что Путин дал приказ до марта захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины.