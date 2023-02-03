"Ничего не получится. Эти даты уже много раз переносились". В ГУР МО объяснили активизацию боев на Донбассе приказом Путина захватить регион

"В феврале-марте мы ожидаем очень активных событий. Задача от Путина – захватить Донбасс до марта. Ничего не получится. Эти даты уже много раз переносились", – отметил Юсов..
Он добавил, что активность, которую сейчас можно наблюдать на Донбассе – попытка реализации именно этих планов.
"Не считая потерь живой силы и техники, враг пытается выполнить задачу диктатора. Поэтому да, в ближайшее время будут активны события. Украинские Силы обороны не ждут, сложа руки", – отметил представитель военной разведки Украины.
Юсов уже предупреждал, что Украина находится в преддверии очень активной фазы войны. У российских военных могут быть подготовлены разные сценарии и направления возможного нападения на Украину, однако часть информации, которая распространяется оккупантами об этом в публичном пространстве, ложная, пояснял представитель ГУР МО. Но Путин не отказался от своей цели, и Россия готовится к новому наступлению, убежден он.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников в середине января.
27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что Россия может начать новое наступление в период до 24 февраля.
1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.