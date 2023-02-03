"Ничего не получится. Эти даты уже много раз переносились". В ГУР МО объяснили активизацию боев на Донбассе приказом Путина захватить регион

Юсов убежден, что ВСУ не сидят сложа руки на фоне повышенной активности российских оккупантов на Донбассе Фото: Андрій Юсов / Facebook

"В феврале-марте мы ожидаем очень активных событий. Задача от Путина – захватить Донбасс до марта. Ничего не получится. Эти даты уже много раз переносились", – отметил Юсов..

Он добавил, что активность, которую сейчас можно наблюдать на Донбассе – попытка реализации именно этих планов.

"Не считая потерь живой силы и техники, враг пытается выполнить задачу диктатора. Поэтому да, в ближайшее время будут активны события. Украинские Силы обороны не ждут, сложа руки", – отметил представитель военной разведки Украины.

Юсов уже предупреждал, что Украина находится в преддверии очень активной фазы войны. У российских военных могут быть подготовлены разные сценарии и направления возможного нападения на Украину, однако часть информации, которая распространяется оккупантами об этом в публичном пространстве, ложная, пояснял представитель ГУР МО. Но Путин не отказался от своей цели, и Россия готовится к новому наступлению, убежден он.