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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ничего не получится. Эти даты уже много раз переносились". В ГУР МО объяснили активизацию боев на Донбассе приказом Путина захватить регион

Юсов убежден, что ВСУ не сидят сложа руки на фоне повышенной активности российских оккупантов на Донбассе
Юсов убежден, что ВСУ не сидят сложа руки на фоне повышенной активности российских оккупантов на Донбассе
Фото: Андрій Юсов / Facebook

Нарастающая интенсивность боев на востоке Украины связана с попыткой реализации задач по захвату восточных областей Украины, поставленыіх российским президентом Владимиром Путинім. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Андрей Юсов заявил 3 февраля в эфире телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"В феврале-марте мы ожидаем очень активных событий. Задача от Путина – захватить Донбасс до марта. Ничего не получится. Эти даты уже много раз переносились", – отметил Юсов..

Он добавил, что активность, которую сейчас можно наблюдать на Донбассе – попытка реализации именно этих планов.

"Не считая потерь живой силы и техники, враг пытается выполнить задачу диктатора. Поэтому да, в ближайшее время будут активны события. Украинские Силы обороны не ждут, сложа руки", – отметил представитель военной разведки Украины.

Юсов уже предупреждал, что Украина находится в преддверии очень активной фазы войны. У российских военных могут быть подготовлены разные сценарии и направления возможного нападения на Украину, однако часть информации, которая распространяется оккупантами об этом в публичном пространстве, ложная, пояснял представитель ГУР МО. Но Путин не отказался от своей цели, и Россия готовится к новому наступлению, убежден он.

Контекст:

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников в середине января. 

27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что Россия может начать новое наступление в период до 24 февраля.

1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, оккупация, разведка, оборона, Андрей Юсов, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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