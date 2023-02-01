Украина находится в преддверии очень активной фазы войны – ГУР Минобороны

"Мы находимся в преддверии очень активной фазы. И февраль, и март – будут очень активные действия", – сказал Юсов.

По его словам, ситуация на фронте сейчас тяжелая. Противник продолжает наступательные действия, поскольку осознает, что международная поддержка Украины только усиливается.

Юсов отметил, что потери российских захватчиков намного больше, чем у ВСУ, однако России ничего не остается, кроме как пытаться воевать "количеством".

"Мастерство и мотивация украинских воинов, плюс техника и плюс вооружение – как отечественное, так и помощь от международных партнеров – это то, что в конечном итоге переломит ход этих наступательных действий", – резюмировал представитель ГУР.