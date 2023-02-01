Украина находится в преддверии очень активной фазы войны – ГУР Минобороны

"Мы находимся в преддверии очень активной фазы. И февраль, и март – будут очень активные действия", – сказал Юсов.
По его словам, ситуация на фронте сейчас тяжелая. Противник продолжает наступательные действия, поскольку осознает, что международная поддержка Украины только усиливается.
Юсов отметил, что потери российских захватчиков намного больше, чем у ВСУ, однако России ничего не остается, кроме как пытаться воевать "количеством".
"Мастерство и мотивация украинских воинов, плюс техника и плюс вооружение – как отечественное, так и помощь от международных партнеров – это то, что в конечном итоге переломит ход этих наступательных действий", – резюмировал представитель ГУР.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников.
27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.