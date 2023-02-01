Военный эксперт Свитан: Бесконечный человеческий ресурс России – проблема для Украины. Во всем остальном ВСУ на голову выше российской армии

Свитан: Единственное, что у них, – человеческий ресурс. Именно на него они будут делать ставку сейчас Скриншот: Радио НВ / YouTube

"У нас на данный момент есть одна маленькая проблема, но она может быть большой, – это бесконечный человеческий ресурс российский и конечный все-таки украинский. И вот эта проблема есть – она никуда не денется. От нее можно уйти, только ускорив определенные действия по выдавливанию российских войск из Украины. И дальше выход на границы 1991 года, и уже линию удерживать в режиме обороны", – сказал Свитан.

Он сказал, что называет эту проблему маленькой, поскольку количество живой силы не всегда играет решающую роль на фронте.

"Всегда живая сила железу проигрывала. Поэтому когда есть железо, то вроде как и не страшна живая сила. Но когда ее много, то это количество – вспомним [советского диктатора Иосифа] Сталина – иногда переходит в качество и само по себе уже бывает качеством. Вот лучше, чтобы это качество уже где-то остановилось. Его надо где-то остановить. Потому есть проблема... Во всем остальном украинская армия сейчас на голову выше российской", – убежден эксперт.

Свитан сказал, что за восемь лет российской агрессии Украине удалось "практически с нуля" создать свою армию.

"На начало 2014 года украинской армии практически не существовало в том виде, в котором считается армия как таковая. За восемь лет армия выросла вопреки военно-политическому руководству Украины. Вот так сложилось. Нас, с одной стороны, закалил, воспитал и поднял наш противник. Ну и у нас были хорошие инструктора", – отметил эксперт.

При этом России, считает он, не удалось построить сильную армию.

"Они не смогли ее сделать даже оборонительной. Не то что наступательной – даже оборонительной, – подчеркнул Свитан. – Но единственное, что у них, – человеческий ресурс. И именно на него они будут делать ставку сейчас".

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