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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Военный эксперт Свитан: Бесконечный человеческий ресурс России – проблема для Украины. Во всем остальном ВСУ на голову выше российской армии

 
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Свитан: Единственное, что у них, человеческий ресурс. Именно на него они будут делать ставку сейчас
Свитан: Единственное, что у них, – человеческий ресурс. Именно на него они будут делать ставку сейчас
Скриншот: Радио НВ / YouTube

Украинская армия превосходит российскую практически по всем показателям, но огромный человеческий ресурс, которым располагает Россия, является для Вооруженных сил Украины проблемой. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"У нас на данный момент есть одна маленькая проблема, но она может быть большой, – это бесконечный человеческий ресурс российский и конечный все-таки украинский. И вот эта проблема есть – она никуда не денется. От нее можно уйти, только ускорив определенные действия по выдавливанию российских войск из Украины. И дальше выход на границы 1991 года, и уже линию удерживать в режиме обороны", – сказал Свитан.

Он сказал, что называет эту проблему маленькой, поскольку количество живой силы не всегда играет решающую роль на фронте. 

"Всегда живая сила железу проигрывала. Поэтому когда есть железо, то вроде как и не страшна живая сила. Но когда ее много, то это количество – вспомним [советского диктатора Иосифа] Сталина – иногда переходит в качество и само по себе уже бывает качеством. Вот лучше, чтобы это качество уже где-то остановилось. Его надо где-то остановить. Потому есть проблема... Во всем остальном украинская армия сейчас на голову выше российской", – убежден эксперт. 

Свитан сказал, что за восемь лет российской агрессии Украине удалось "практически с нуля" создать свою армию. 

"На начало 2014 года украинской армии практически не существовало в том виде, в котором считается армия как таковая. За восемь лет армия выросла вопреки военно-политическому руководству Украины. Вот так сложилось. Нас, с одной стороны, закалил, воспитал и поднял наш противник. Ну и у нас были хорошие инструктора", – отметил эксперт. 

При этом России, считает он, не удалось построить сильную армию. 

"Они не смогли ее сделать даже оборонительной. Не то что наступательной – даже оборонительной, – подчеркнул Свитан– Но единственное, что у них, – человеческий ресурс. И именно на него они будут делать ставку сейчас". 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявили в ноябре в Пентагоне. По оценке главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса, с начала войны боеспособность развернутых в Украине сухопутных войск РФ снизилась более чем наполовину.

Глава правления Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего Виктор Андрусив указал, что российская армия, которая вторглась в Украину, строилась 10 лет, и на нее с 2011 года было потрачено $770 млрд. К концу ноября армия оккупантов потеряла от 30% до 40% своей техники. По оценке Андрусива, оккупантам нужно от трех до пяти лет, чтобы компенсировать потери только за 2022 год – и это без учета санкционного режима.

По данным Генерального штаба ВСУ на 1 февраля 2023 года, с начала полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили более 128 тыс. российских оккупантов.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил в конце января, что сейчас против Украины воюет примерно 326 тыс. российских военнослужащих. Украину, по информации Министерства обороны, защищает примерно 1 млн человек

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил Associated Press в 2022 году, перед российским вторжением, что Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек. Министр обороны России Сергей Шойгу утверждает, что мобилизационный ресурс РФ – 25 млн человек.  

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, армия РФ, ВСУ, война России против Украины, Роман Свитан
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