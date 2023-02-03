Зеленский: Сдавать Бахмут никто не будет

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 3 февраля на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС, пишет "Интерфакс-Украина".

"Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем", – сказал президент.