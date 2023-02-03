Зеленский: Сдавать Бахмут никто не будет

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 3 февраля на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС, пишет "Интерфакс-Украина".
"Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем", – сказал президент.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Генштаб ВСУ сообщал 2 февраля, что оккупанты продолжают наступательные действия на бахмутском направлении.