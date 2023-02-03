С начала войны в Украине уничтожено и ранено 200 тыс. оккупантов – The New York Times

Россия под Бахмутом теряет сотни человек в день, пишет NYT Фото: EPA

Москва "отчаянно нуждается" в крупной победе на поле боя и рассматривает Бахмут Донецкой области. как ключ к захвату всего Донбасса, отмечает NYT. По словам американских чиновников, сотни военнослужащих умирают или получают ранения ежедневно на этом направлении.

В частности, это связано с тем, что Россия отправляет на передовую плохо обученных новобранцев и бывших заключенных, считают американские чиновники. Их используют как расходный материал, поскольку "жизнь солдата в России ничего не стоит".

Гибель тысяч оккупантов, по выражению журналистов издания, "шокировала" американских чиновников, которые говорят, что стратегическая ценность Бахмута просто не соответствует цене, которую платит Россия.

Вместе с тем, пишет издание, человеческие жертвы вряд ли станут сдерживающим фактором для военных целей президента РФ Владимира Путина, который, по убеждению NYT, готов к сотням тысяч жертв в Украине со стороны своей армии. Россия ведет войну в стиле Второй мировой, когда потеряла миллионы солдат, добавляют журналисты.

В статье также указывается, что у армии РФ возникло "бесчисленное количество" проблем со снабжением и с военной тактикой. В частности, как отметил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, российским оккупантам не хватает артиллерии и боеприпасов, поэтому "взамен" они отправляют в атаку волны заключенных.

По оценкам The New York Times, Украина в Бахмуте также несет серьезные потери, которые могут исчисляться сотнями военнослужащих в сутки. Более подготовленные пехотные соединения Украины якобы находятся в резерве, а менее подготовленные войска, например, подразделения территориальной обороны, воюют на передовой, утверждают собеседники газеты.

При этом установить точные цифры сложно, так как и Украина, и РФ не разглашают сведения о потерях. Их оценки варьируются даже внутри правительства США, подчеркивает NYT. Также Россия, как полагают американские чиновники, регулярно занижает количество погибших и раненых на войне.