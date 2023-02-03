С начала войны в Украине уничтожено и ранено 200 тыс. оккупантов – The New York Times

Москва "отчаянно нуждается" в крупной победе на поле боя и рассматривает Бахмут Донецкой области. как ключ к захвату всего Донбасса, отмечает NYT. По словам американских чиновников, сотни военнослужащих умирают или получают ранения ежедневно на этом направлении.
В частности, это связано с тем, что Россия отправляет на передовую плохо обученных новобранцев и бывших заключенных, считают американские чиновники. Их используют как расходный материал, поскольку "жизнь солдата в России ничего не стоит".
Гибель тысяч оккупантов, по выражению журналистов издания, "шокировала" американских чиновников, которые говорят, что стратегическая ценность Бахмута просто не соответствует цене, которую платит Россия.
Вместе с тем, пишет издание, человеческие жертвы вряд ли станут сдерживающим фактором для военных целей президента РФ Владимира Путина, который, по убеждению NYT, готов к сотням тысяч жертв в Украине со стороны своей армии. Россия ведет войну в стиле Второй мировой, когда потеряла миллионы солдат, добавляют журналисты.
В статье также указывается, что у армии РФ возникло "бесчисленное количество" проблем со снабжением и с военной тактикой. В частности, как отметил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, российским оккупантам не хватает артиллерии и боеприпасов, поэтому "взамен" они отправляют в атаку волны заключенных.
По оценкам The New York Times, Украина в Бахмуте также несет серьезные потери, которые могут исчисляться сотнями военнослужащих в сутки. Более подготовленные пехотные соединения Украины якобы находятся в резерве, а менее подготовленные войска, например, подразделения территориальной обороны, воюют на передовой, утверждают собеседники газеты.
При этом установить точные цифры сложно, так как и Украина, и РФ не разглашают сведения о потерях. Их оценки варьируются даже внутри правительства США, подчеркивает NYT. Также Россия, как полагают американские чиновники, регулярно занижает количество погибших и раненых на войне.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юго-востоке страны, деоккупация Украины продолжается.
На войне в Украине погибли или получили ранения более 300 тыс. российских оккупантов, заявил 6 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по 3 февраля 2023 года уничтожили уже около 129 870 российских оккупантов.
За следующие четыре-пять месяцев 2023 года российская армия может потерять еще до 70 тыс. человек, заявил 2 января представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.
Минобороны РФ в последний раз официально сообщало о потерях 21 сентября 2022 года, в день объявления мобилизации. На тот момент, по словам главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу, в Украине погибли 5937 военнослужащих РФ.