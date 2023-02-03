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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ ликвидировали за сутки 840 оккупантов, четыре танка и самолет – Генштаб ВСУ

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За сутки ВСУ уничтожили четыре танка оккупантов
За сутки ВСУ уничтожили четыре танка оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 129 870 российских оккупантов. Об этом 3 февраля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 840 российских захватчиков.

Другие потери оккупантов в Украине составили:

  • танки – 3215 (+4);
  • боевые бронированные машины – 6388 (+6);
  • артиллерийские системы – 2215 (+3);
  • РСЗО – 460 (+2);
  • средства ПВО – 222;
  • самолеты – 294 (+1);
  • вертолеты – 284;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1952 (+1);
  • крылатые ракеты – 796;
  • корабли/катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5068 (+4);
  • специальная техника – 202 (+2).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid033o3uboaEnMTVYEqkCDmMKYj43u7WV2DS7M56a6Te6FT7wGjW4Jk6G7xJZwABXkhFl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Наиболее интенсивные бои идут на Донбассе.

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