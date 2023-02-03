ВСУ ликвидировали за сутки 840 оккупантов, четыре танка и самолет – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 840 российских захватчиков.
Другие потери оккупантов в Украине составили:
В Генштабе отметили, что данные уточняются.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Наиболее интенсивные бои идут на Донбассе.