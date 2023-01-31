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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Работают "боги войны". Украинские артиллеристы показали уничтожение командного пункта оккупантов. Видео

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Украинские артиллеристы результативно отстрелялись по складу боеприпасов оккупантов
Украинские артиллеристы результативно отстрелялись по складу боеприпасов оккупантов
Фото: 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу / Facebook

Вооруженные силы Украины уничтожили пункт управления и склад боеприпасов российских оккупантов. Снятое с дрона видео результативного артиллерийского удара обнародовала 31 января в Facebook 28-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) имени Рыцарей Зимнего Похода.

"Работают "боги войны" – рыцарская артиллерия. Артиллеристы 28-й ОМБр совместно с аэроразведчиками батальона "Свобода" 4-й бригады НГУ [Национальной гвардии Украины] уничтожают командный пункт и боекомплект российских оккупантов", – сказано в сообщении.

В ВСУ отметили, что захватчики были настолько напуганы, что скрылись на краденом мотоцикле, бросив у разрушенного командного пункта своих раненых. В 28-й ОМБр не уточнили, на каком направлении фронта оккупанты понесли потери.

https://www.facebook.com/28brigade/videos/564603675585673/

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои в декабре 2022 – январе 2023 года шли на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по 31 января 2023 года ликвидировали около 127,5 тыс. российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, взрыв, оккупация, Вооруженные силы Украины, армия РФ, артиллерия, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, деоккупация
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