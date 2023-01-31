"Работают "боги войны". Украинские артиллеристы показали уничтожение командного пункта оккупантов. Видео

"Работают "боги войны" – рыцарская артиллерия. Артиллеристы 28-й ОМБр совместно с аэроразведчиками батальона "Свобода" 4-й бригады НГУ [Национальной гвардии Украины] уничтожают командный пункт и боекомплект российских оккупантов", – сказано в сообщении.

В ВСУ отметили, что захватчики были настолько напуганы, что скрылись на краденом мотоцикле, бросив у разрушенного командного пункта своих раненых. В 28-й ОМБр не уточнили, на каком направлении фронта оккупанты понесли потери.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои в декабре 2022 – январе 2023 года шли на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по 31 января 2023 года ликвидировали около 127,5 тыс. российских оккупантов.