Украинские нацгвардейцы в районе Бахмута уничтожили российский самолет Су-25

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили 294 российских самолета Фото: Національна гвардія України / Facebook

В Нацгвардии отметили, что бронированный дозвуковой штурмовик активно используется противником для ударов по наземным целям, позициям ВСУ и населенным пунктам.

"2 февраля в 11.55 утра на юго-восточной окраине Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских самолета Су-25 на расстоянии 3 км, цель была захвачена стрелком-зенитчиком ПЗРК "Игла-1" и совершен пуск. В результате боевой работы один Су-25 был поражен", – сказал командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3-й бригады оперативного назначения с псевдонимом Партизан.

Только за прошедшую неделю этот расчет уничтожил вертолет Ми-24 и самолет Су-25, подчеркнули в Нацгвардии.