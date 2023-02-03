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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские нацгвардейцы в районе Бахмута уничтожили российский самолет Су-25

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили 294 российских самолета
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили 294 российских самолета
Фото: Національна гвардія України / Facebook

Украинские нацгвардейцы в районе Бахмута Донецкой области уничтожили российский самолет Су-25. Об этом 3 февраля в Facebook сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины.

В Нацгвардии отметили, что бронированный дозвуковой штурмовик активно используется противником для ударов по наземным целям, позициям ВСУ и населенным пунктам.

"2 февраля в 11.55 утра на юго-восточной окраине Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских самолета Су-25 на расстоянии 3 км, цель была захвачена стрелком-зенитчиком ПЗРК "Игла-1" и совершен пуск. В результате боевой работы один Су-25 был поражен", – сказал командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3-й бригады оперативного назначения с псевдонимом Партизан.

Только за прошедшую неделю этот расчет уничтожил вертолет Ми-24 и самолет Су-25, подчеркнули в Нацгвардии.

https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/pfbid02MEmtomyeUBnHSy7Md76eECtmmbwLDyVq7Wj9g5V28iUZ3sXCpHQXodoPBNkB8KWsl

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили 294 российских самолета.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, самолет, Национальная гвардия, Су-25, ВСУ, война России против Украины, Бахмут
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