Украинские защитники сбили экспериментальный российский БПЛА и поразили несколько районов скопления оккупантов – Генштаб ВСУ

Также украинские защитники уничтожили российский БПЛА типа "Мерлин", подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы и пункт управления противника, говорится в сводке.

Как отмечает Defence Express, "Мерлин" – это экспериментальный российский БПЛА, первый случай сбития такого беспилотника зафиксировали в июне 2022 года, второй – 18 января 2023-го. Этот БПЛА в РФ впервые представили в сентябре 2021 года, пишет СМИ.

О сбитии первого "Мерлина" сообщал украинский волонтер Павел Кащук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.