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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские защитники сбили экспериментальный российский БПЛА и поразили несколько районов скопления оккупантов – Генштаб ВСУ

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Украинские ракетные войска и артиллерия поразили три района сосредоточения живой силы оккупантов, сообщили в Генштабе
Украинские ракетные войска и артиллерия поразили три района сосредоточения живой силы оккупантов, сообщили в Генштабе
Фото: ЕРА

Авиация сил обороны Украины за последние сутки нанесла четыре удара по местам сосредоточения российских оккупантов. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook вечером 2 февраля.

Также украинские защитники уничтожили российский БПЛА типа "Мерлин", подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы и пункт управления противника, говорится в сводке. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid036ewY5f1tyazuigLUL2fWGQKLu7nigV8qJgPqCk3pUYxjopuhFUs55zrgDBbDb62Rl

Как отмечает Defence Express, "Мерлин" – это экспериментальный российский БПЛА, первый случай сбития такого беспилотника зафиксировали в июне 2022 года, второй – 18 января 2023-го. Этот БПЛА в РФ впервые представили в сентябре 2021 года, пишет СМИ. 

О сбитии первого "Мерлина" сообщал украинский волонтер Павел Кащук. 

https://www.facebook.com/pasha.k.kashchuk/posts/pfbid02n8K7rAnTyi6ULh4FXWfkTQQgwBdV6feUvoS7Dks363scLeLxxQxpYRghSe9A1df2l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, беспилотники, война России против Украины, потери армии России
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