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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Для особо значимого разговора". Зеленский впервые провел заседание ставки в "двойном формате"

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На заседании ставки рассмотрели попытки России усилить давление на Донбассе, рассказал Зеленский
На заседании ставки рассмотрели попытки России усилить давление на Донбассе, рассказал Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля провел заседание ставки верховного главнокомандующего в "двойном формате".

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Провел сегодня заседание ставки, впервые – в двойном формате. Сначала – традиционный полный состав ставки. Рассмотрели ситуацию на фронте. Попытки России усилить давление на Донбассе. Обеспечение армии. Подготовка кадров и другие вопросы постоянного внимания ставки", – отметил президент.

А затем, по словам Зеленского, во второй половине дня прошла дополнительная встреча членов ставки в узком формате.

"Для особо значимого разговора", – пояснил президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1226490894633242/

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение прошлого года он провел 45 таких заседаний. В 2023 году президент собирал ставку 3-го5-го12-го16-го19-го26-го и 29 января.

27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщил, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что Россия может начать новое наступление в период до 24 февраля.

Украина не оставит без ответа ни одно агрессивное действие российских оккупантов, заверил Зеленский.

Теги: Россия, Украина, агрессия, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, заседание, обращение
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