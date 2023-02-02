"Для особо значимого разговора". Зеленский впервые провел заседание ставки в "двойном формате"

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.
"Провел сегодня заседание ставки, впервые – в двойном формате. Сначала – традиционный полный состав ставки. Рассмотрели ситуацию на фронте. Попытки России усилить давление на Донбассе. Обеспечение армии. Подготовка кадров и другие вопросы постоянного внимания ставки", – отметил президент.
А затем, по словам Зеленского, во второй половине дня прошла дополнительная встреча членов ставки в узком формате.
"Для особо значимого разговора", – пояснил президент.
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.
Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение прошлого года он провел 45 таких заседаний. В 2023 году президент собирал ставку 3-го, 5-го, 12-го, 16-го, 19-го, 26-го и 29 января.
27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщил, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что Россия может начать новое наступление в период до 24 февраля.
Украина не оставит без ответа ни одно агрессивное действие российских оккупантов, заверил Зеленский.