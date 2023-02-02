"Для особо значимого разговора". Зеленский впервые провел заседание ставки в "двойном формате"

На заседании ставки рассмотрели попытки России усилить давление на Донбассе, рассказал Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Провел сегодня заседание ставки, впервые – в двойном формате. Сначала – традиционный полный состав ставки. Рассмотрели ситуацию на фронте. Попытки России усилить давление на Донбассе. Обеспечение армии. Подготовка кадров и другие вопросы постоянного внимания ставки", – отметил президент.

А затем, по словам Зеленского, во второй половине дня прошла дополнительная встреча членов ставки в узком формате.

"Для особо значимого разговора", – пояснил президент.