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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ наступает на четырех направлениях, на остальных ведет оборону – Генштаб ВСУ

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Россия начала войну против Украины в 2014 году. С февраля 2022-го ведет широкомасштабные боевые действия
Россия начала войну против Украины в 2014 году. С февраля 2022-го – ведет широкомасштабные боевые действия
Фото: ЕРА

Российские оккупационные войска наступают на четырех направлениях, ведут активную разведку и усиливают свои войска, готовясь к наступлению на других направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook вечером 2 февраля. 

"Противник продолжает активную разведку и подготовку к наступлению на отдельных направлениях, осуществляя меры по усилению своих войск. Продолжаются наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. Враг несет большие потери, особенно в личном составе. На других направлениях оккупанты обороняются", – сказано в сообщении.

В Генштабе добавили, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях наступательных группировок РФ не обнаружено. На полигонах в Беларуси проводится подготовка оккупантов. 

"В то же время завершено совместное обучение авиационному компоненту региональной группировки войск вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь. Возвращения авиационной группировки противника на аэродромы постоянного базирования не отмечается", – добавили авторы сводки. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid036ewY5f1tyazuigLUL2fWGQKLu7nigV8qJgPqCk3pUYxjopuhFUs55zrgDBbDb62Rl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, Лиман, разведка, оборона, вторжение, наступление, война России против Украины, Бахмут, потери армии России
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