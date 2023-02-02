РФ наступает на четырех направлениях, на остальных ведет оборону – Генштаб ВСУ

Россия начала войну против Украины в 2014 году. С февраля 2022-го – ведет широкомасштабные боевые действия Фото: ЕРА

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook вечером 2 февраля.

"Противник продолжает активную разведку и подготовку к наступлению на отдельных направлениях, осуществляя меры по усилению своих войск. Продолжаются наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. Враг несет большие потери, особенно в личном составе. На других направлениях оккупанты обороняются", – сказано в сообщении.

В Генштабе добавили, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях наступательных группировок РФ не обнаружено. На полигонах в Беларуси проводится подготовка оккупантов.

"В то же время завершено совместное обучение авиационному компоненту региональной группировки войск вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь. Возвращения авиационной группировки противника на аэродромы постоянного базирования не отмечается", – добавили авторы сводки.