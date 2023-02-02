ВСУ ликвидировали российский разведывательный БПЛА над Черным морем – ОК "Юг"

БПЛА оккупантов был сбит при попытке проведения воздушной разведки на юге Украины, отметили в ОК "Юг" ВСУ Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (иллюстративное)

Об этом в Telegram сообщил спикер оперативного командования ВСУ "Юг" Владислав Назаров.

"При попытке проведения воздушной разведки на юге страны, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован очередной российский БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" над Черным морем на подлете к Николаевской области", – написал Назаров.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк заявила 2 февраля о возможной подготовке России к новой атаке по Украине дронами.