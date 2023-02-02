ВСУ ликвидировали российский разведывательный БПЛА над Черным морем – ОК "Юг"

Об этом в Telegram сообщил спикер оперативного командования ВСУ "Юг" Владислав Назаров.
"При попытке проведения воздушной разведки на юге страны, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован очередной российский БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" над Черным морем на подлете к Николаевской области", – написал Назаров.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк заявила 2 февраля о возможной подготовке России к новой атаке по Украине дронами.
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на Украину.
По данным Генштаба ВСУ на утро 2 февраля, российские оккупанты потеряли в войне против Украины 1951 БПЛА оперативно-тактического уровня.