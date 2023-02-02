В ОК "Юг" заявили о возможной подготовке России к новой атаке по Украине дронами

"Мы наблюдали активность транспортной авиации, которая доставляла новые грузы. Поэтому вполне вероятно, что готовятся очередные волны", – сказала Гуменюк.
Она отметила, что уже некоторое время не было напоминаний о дронах в воздушном пространстве Украины. По ее словам, это связано с неблагоприятными погодными условиями на юге, который приходится пролетать беспилотникам, даже если они запущены по другим регионам Украины.
"Они стартуют с восточного берега Азовского моря, им нужно пролетать Азовское море и зацепить воздушные массы над Черным морем. А штормовая погода и порывистый ветер были настолько мощными, что использование дронов могло быть не только нецелесообразным, но и критически обратным. Поэтому они их, скорей всего, и не запускали", – объяснила Гуменюк.
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на Украину.
Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
По расчетам американского Института исследования войны (ISW), опубликованным 4 января, дронов-камикадзе иранского производства России хватит до мая 2023 года, если она будет применять их с той же интенсивностью, как в период с сентября по декабрь 2022 года.