В ОК "Юг" заявили о возможной подготовке России к новой атаке по Украине дронами

"Мы наблюдали активность транспортной авиации, которая доставляла новые грузы. Поэтому вполне вероятно, что готовятся очередные волны", – сказала Гуменюк.

Она отметила, что уже некоторое время не было напоминаний о дронах в воздушном пространстве Украины. По ее словам, это связано с неблагоприятными погодными условиями на юге, который приходится пролетать беспилотникам, даже если они запущены по другим регионам Украины.

"Они стартуют с восточного берега Азовского моря, им нужно пролетать Азовское море и зацепить воздушные массы над Черным морем. А штормовая погода и порывистый ветер были настолько мощными, что использование дронов могло быть не только нецелесообразным, но и критически обратным. Поэтому они их, скорей всего, и не запускали", – объяснила Гуменюк.