США ввели дополнительные санкции против Ирана за поставку дронов России

Список организаций против которые будут распространены санкции официально будет опубликован в 1 февраля, отметило агентство.

По информации "Голос Америки", в список добавлены следующие иранские компании: "Проектирование и производство авиационных двигателей", "Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции", "Организация джихада по исследованиям и самообеспечению Корпуса стражей исламской революции", "Компания Одже Парваз Мадо Нафар", "Компания Паравар Парс", "Авиационная промышленность Кодс" и "Авиационная промышленность Шахед".

В свою очередь 30 января Евросоюз внес в санкционный список иранскую государственную корпорацию Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), производящую беспилотные летательные аппараты.