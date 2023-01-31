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США ввели дополнительные санкции против Ирана за поставку дронов России

США ввели санкции против семи иранских организаций
США ввели санкции против семи иранских организаций
Фото: depositphotos.com

Министерство торговли США 31 января включило семь иранских организаций в санкционный список за содействие Вооруженным силам России, в частности поставку дронов. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на ведомство.

Список организаций против которые будут распространены санкции официально будет опубликован в 1 февраля, отметило агентство. 

По информации "Голос Америки", в список добавлены следующие иранские компании: "Проектирование и производство авиационных двигателей", "Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции", "Организация джихада по исследованиям и самообеспечению Корпуса стражей исламской революции", "Компания Одже Парваз Мадо Нафар", "Компания Паравар Парс", "Авиационная промышленность Кодс" и "Авиационная промышленность Шахед". 

В свою очередь 30 января Евросоюз внес в санкционный список иранскую государственную корпорацию Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), производящую беспилотные летательные аппараты. 

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Теги: США, Иран, санкции, промышленность, санкции против Ирана, компании
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