Россияне проводят маневры в Черном море, которые могут быть подготовкой к ракетному удару – ОК "Юг"

В ОК "Юг" рассказали, как себя ведут россияне в Черном море Фото: EPA

"Сейчас корабельная группировка продолжает маневры и переформатирование. Мы наблюдаем, что уменьшилось общее количество общей корабельной группировки. Сейчас это 10 единиц, среди которых остался только один надводный ракетоноситель. Остальное заведены в пункты базирования, что может свидетельствовать об определенной подготовке. Мы уже не раз наблюдали такую последовательность их действий", – сказала она.

По словам Гуменюк, россияне некоторое время "играют мышцами в море", демонстрируют свое присутствие, имитируют контроль ситуации, а затем заходят в пункты базирования, как правило, готовясь к массированному ракетному удару.

Она отметила, что на данный момент ситуация в море более-менее стабильная и шторм не мешает россиянам держать корабли на боевом дежурстве

На вопрос, готовятся ли оккупанты к очередному ракетному удару, Гуменюк ответила: "Вполне вероятно. Нам нужно внимательно наблюдать за их действиями".