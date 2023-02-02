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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне проводят маневры в Черном море, которые могут быть подготовкой к ракетному удару – ОК "Юг"

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В ОК "Юг" рассказали, как себя ведут россияне в Черном море
В ОК "Юг" рассказали, как себя ведут россияне в Черном море
Фото: EPA

Российские войска могут готовиться к нанесению нового ракетного удара по Украине. Они совершают соответствующие маневры в Черном море. Об этом сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк 2 февраля в эфире телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Сейчас корабельная группировка продолжает маневры и переформатирование. Мы наблюдаем, что уменьшилось общее количество общей корабельной группировки. Сейчас это 10 единиц, среди которых остался только один надводный ракетоноситель. Остальное заведены в пункты базирования, что может свидетельствовать об определенной подготовке. Мы уже не раз наблюдали такую последовательность их действий", – сказала она.

По словам Гуменюк, россияне некоторое время "играют мышцами в море", демонстрируют свое присутствие, имитируют контроль ситуации, а затем заходят в пункты базирования, как правило, готовясь к массированному ракетному удару.

Она отметила, что на данный момент ситуация в море более-менее стабильная и шторм не мешает россиянам держать корабли на боевом дежурстве

На вопрос, готовятся ли оккупанты к очередному ракетному удару, Гуменюк ответила: "Вполне вероятно. Нам нужно внимательно наблюдать за их действиями".

 

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Черное море, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Наталья Гуменюк, корабли
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