Россияне 1 февраля нанесли ракетные удары по Дружковке, Славянску, Краматорску, обстреливали Угледар и Бахмут

"Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску – погибли по меньшей мере три человека. Полностью уничтожена многоэтажка в центре города. Спасательная операция продолжается", – написал Кириленко.
1 февраля россияне также били ракетами по кладбищу в Краматорске, а также Славянску и Дружковке – повреждены складские помещения, без пострадавших.
Два дома повреждены в Богоявленке Угледарской общины, под обстрелами также были Угледар, Новоукраинка и Пречистовка. Без жертв.
В Бахмуте были ранены два человека и повреждены два дома. Также обстрелами повреждены дома в Парасковеевке и Васюковке.
"На донецком направлении ночь прошла относительно спокойно – зафиксированы единичные обстрелы Марьинки и Красногоровки", – отметил Кириленко.
Также около 10 обстрелов зафиксировано в Торском и Заречном в Лиманской общине.
Всего за сутки, по данным Кириленко, россияне убили трех жителей Донецкой области, ранили еще 22.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко.