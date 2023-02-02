Россияне 1 февраля нанесли ракетные удары по Дружковке, Славянску, Краматорску, обстреливали Угледар и Бахмут

1 февраля в Донецкой области вновь погибли мирные жители и были разрушены дома Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску – погибли по меньшей мере три человека. Полностью уничтожена многоэтажка в центре города. Спасательная операция продолжается", – написал Кириленко.

1 февраля россияне также били ракетами по кладбищу в Краматорске, а также Славянску и Дружковке – повреждены складские помещения, без пострадавших.

Два дома повреждены в Богоявленке Угледарской общины, под обстрелами также были Угледар, Новоукраинка и Пречистовка. Без жертв.

В Бахмуте были ранены два человека и повреждены два дома. Также обстрелами повреждены дома в Парасковеевке и Васюковке.

"На донецком направлении ночь прошла относительно спокойно – зафиксированы единичные обстрелы Марьинки и Красногоровки", – отметил Кириленко.

Также около 10 обстрелов зафиксировано в Торском и Заречном в Лиманской общине.

Всего за сутки, по данным Кириленко, россияне убили трех жителей Донецкой области, ранили еще 22.