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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне 1 февраля нанесли ракетные удары по Дружковке, Славянску, Краматорску, обстреливали Угледар и Бахмут

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1 февраля в Донецкой области вновь погибли мирные жители и были разрушены дома
1 февраля в Донецкой области вновь погибли мирные жители и были разрушены дома
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты на протяжении суток обстреливали из артиллерии и наносили ракетные удары по мирным городам и селам Донецкой области. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко в сводке об оперативной ситуации в регионе на утро 2 февраля.

"Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску  погибли по меньшей мере три человека. Полностью уничтожена многоэтажка в центре города. Спасательная операция продолжается", – написал Кириленко.

1 февраля россияне также били ракетами по кладбищу в Краматорске, а также Славянску и Дружковке – повреждены складские помещения, без пострадавших.

Два дома повреждены в Богоявленке Угледарской общины, под обстрелами также были Угледар, Новоукраинка и Пречистовка. Без жертв.

В Бахмуте были ранены два человека и повреждены два дома. Также обстрелами повреждены дома в Парасковеевке и Васюковке.

"На донецком направлении ночь прошла относительно спокойно – зафиксированы единичные обстрелы Марьинки и Красногоровки", – отметил Кириленко.

Также около 10 обстрелов зафиксировано в Торском и Заречном в Лиманской общине.

Всего за сутки, по данным Кириленко, россияне убили трех жителей Донецкой области, ранили еще 22. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко. 

Теги: Донецкая область, Славянск, Краматорск, раненые, Марьинка, Дружковка, Авдеевка, Красногоровка, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Угледар, погибшие, Павел Кириленко
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