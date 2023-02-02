Российская ракета разрушила жилой дом в Краматорске, есть погибшие и раненые. Фоторепортаж
Фото: Краматорська міська рада / Telegram
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram
Фото: Краматорська міська рада / Telegram
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram
Фото: Краматорська міська рада / Telegram
Фото: Радіо Свобода / Twitter
Фото: Радіо Свобода / Twitter
Фото: Новини поліції Донеччини / Telegram
Фото: Радіо Свобода / Twitter
Фото: Новини поліції Донеччини / Telegram
Фото: Новини поліції Донеччини / Telegram
Фото: Новини поліції Донеччини / Telegram
Фото: Новини поліції Донеччини / Telegram
Вечером 1 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в центре Краматорска Донецкой области, здание полностью разрушено
, под завалами четырехэтажного дома ищут людей, сообщили
в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. По последним данным, озвученным
полицией региона, погибло трое мирных жителей, ранены 20 человек. Фото разрушений опубликовали полиция, ГСЧС, горсовет и Офис генпрокурора.