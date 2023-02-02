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Российская ракета разрушила жилой дом в Краматорске, есть погибшие и раненые. Фоторепортаж

Сегодня 01.21
Вечером 1 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в центре Краматорска Донецкой области, здание полностью разрушено, под завалами четырехэтажного дома ищут людей, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. По последним данным, озвученным полицией региона, погибло трое мирных жителей, ранены 20 человек. Фото разрушений опубликовали полиция, ГСЧС, горсовет и Офис генпрокурора.
Теги: ГСЧС, Донецкая область, война, полиция, Краматорск, раненые, обстрелы, война России против Украины, ракета, разрушения, погибшие, Офис генпрокурора, российские оккупанты
 

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