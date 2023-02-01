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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области за сутки погибло четыре человека, РФ обстреливала, в частности, Бахмут и Угледар – ОВА

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Кириленко показал последствия вчерашних обстрелов Бахмута
Кириленко показал последствия вчерашних обстрелов Бахмута
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

За последние сутки в Донецкой области в результате российских обстрелов погибло четыре мирных жителя, еще шесть получили ранения. Об этом глава областной государственной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegram.

"За 31 января россияне убили четырех жителей Донбасса: двоих в Бахмуте, одного в Парасковеевке и одного в Угледаре. Еще шесть человек в области получили ранения", – проинформировал он. 

Кириленко уточнил, что РФ вчера обстреляла ряд населенных пунктов в области, нанесла ракетный удар по Комарской общине: есть прилеты в поселках Шевченко и Бурлацкое, повреждены дома, но жертв нет. 

Также обстрелам РФ подверглись Новоукраинка и Угледар. 

"На донецком направлении произошел обстрел Дачного Кураховской общины, зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и Марьинской общины. Информация о пострадавших не поступала. На горловском направлении в Бахмуте погибли два человека, ранены еще шесть. Интенсивный огонь россияне вели по Парасковеевке Соледарской общины, также под обстрелы попали Раздолевка, Федоровка и Васюковка. Также громко было в окрестностях Часовоярской общины", – добавил глава ОВА и опубликовал фото последствий вчерашних обстрелов Бахмута. 

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий. Сейчас самые интенсивные бои идут, в частности, в районе Бахмута и Угледара.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, раненые, Авдеевка, Новоукраинка, Курахово, жертвы, война России против Украины, Бахмут, пострадавшие, Угледар, погибшие, население, Павел Кириленко
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