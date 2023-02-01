В Донецкой области за сутки погибло четыре человека, РФ обстреливала, в частности, Бахмут и Угледар – ОВА

"За 31 января россияне убили четырех жителей Донбасса: двоих в Бахмуте, одного в Парасковеевке и одного в Угледаре. Еще шесть человек в области получили ранения", – проинформировал он.

Кириленко уточнил, что РФ вчера обстреляла ряд населенных пунктов в области, нанесла ракетный удар по Комарской общине: есть прилеты в поселках Шевченко и Бурлацкое, повреждены дома, но жертв нет.

Также обстрелам РФ подверглись Новоукраинка и Угледар.

"На донецком направлении произошел обстрел Дачного Кураховской общины, зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и Марьинской общины. Информация о пострадавших не поступала. На горловском направлении в Бахмуте погибли два человека, ранены еще шесть. Интенсивный огонь россияне вели по Парасковеевке Соледарской общины, также под обстрелы попали Раздолевка, Федоровка и Васюковка. Также громко было в окрестностях Часовоярской общины", – добавил глава ОВА и опубликовал фото последствий вчерашних обстрелов Бахмута.