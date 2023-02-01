Предотвращена диверсия на Кураховской ТЭС, найден схрон со взрывчаткой – ГБР

В тайнике недалеко от ТЭС нашли взрывчатку Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

По данным следствия, после захвата оккупантами части Донецкой области должностное лицо одного из правоохранительных органов региона начало работать на врага.

"Поддерживая идею "русского мира", фигурант планировал с использованием взрывчатки повредить Кураховскую ТЭС. Он заранее спрятал взрывные устройства, боеприпасы и средства инициирования взрыва в специально обустроенном схроне недалеко от ТЭС, но на территории, подконтрольной Украине. Совершить взрыв на "объекте" должен был его сообщник, с которым он активно обсуждал планы диверсии, в том числе через мессенджеры", – говорится в сообщении.

Следователи ГБР узнали о подготовке диверсии во время расследования производства относительно государственной измены бывшего правоохранителя, проводившего "фильтрацию" на одном из блокпостов временно оккупированной территории Донецкой области.

"Работая на оккупантов, он проверял автомобили и искал среди водителей и пассажиров людей, относящихся к правоохранительным органам Украины или военнослужащим ВСУ и сотрудничающим с государственными органами власти Украины", – отметили в ГБР.

Сотрудники бюро нашли схрон и предотвратили теракт. Экс-правоохранителю заочно сообщили о подозрении в государственной измене и в подготовке к совершению диверсии (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время сотрудники ГБР ищут сообщника подозреваемого.