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Предотвращена диверсия на Кураховской ТЭС, найден схрон со взрывчаткой – ГБР

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В тайнике недалеко от ТЭС нашли взрывчатку
В тайнике недалеко от ТЭС нашли взрывчатку
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) заявила о предотвращении диверсии на Кураховской ТЭС, которую готовил экс-правоохранитель из Донецкой области. Сообщение опубликовано в Facebook ГБР.

По данным следствия, после захвата оккупантами части Донецкой области должностное лицо одного из правоохранительных органов региона начало работать на врага.

"Поддерживая идею "русского мира", фигурант планировал с использованием взрывчатки повредить Кураховскую ТЭС. Он заранее спрятал взрывные устройства, боеприпасы и средства инициирования взрыва в специально обустроенном схроне недалеко от ТЭС, но на территории, подконтрольной Украине. Совершить взрыв на "объекте" должен был его сообщник, с которым он активно обсуждал планы диверсии, в том числе через мессенджеры", – говорится в сообщении.

Следователи ГБР узнали о подготовке диверсии во время расследования производства относительно государственной измены бывшего правоохранителя, проводившего "фильтрацию" на одном из блокпостов временно оккупированной территории Донецкой области.

"Работая на оккупантов, он проверял автомобили и искал среди водителей и пассажиров людей, относящихся к правоохранительным органам Украины или военнослужащим ВСУ и сотрудничающим с государственными органами власти Украины", – отметили в ГБР.

Сотрудники бюро нашли схрон и предотвратили теракт. Экс-правоохранителю заочно сообщили о подозрении в государственной измене и в подготовке к совершению диверсии (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время сотрудники ГБР ищут сообщника подозреваемого.

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/posts/pfbid02Wkq8aZF5roUTEo8q7qNyprCPY7bmK6K3dqixUsdJ9tDWG9FrFaCdMV9TPPv3wqa7l

Теги: теракт, Донецкая область, взрывчатка, ТЭС, диверсия, Курахово, госизмена, Государственное бюро расследований, война России против Украины, ГБР
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