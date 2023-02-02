Ракетный удар по Краматорску. Три человека погибли, 18 травмированы, из-под завалов удалось достать двух пострадавших

По состоянию на 7.00 спасатели деблокировали тела погибших, а также смогли достать из-под завалов двух пострадавших.

18 человек получили травмы, восемь из них – госпитализированы.

В ГСЧС отметили, что ракетный удар российских захватчиков разрушил все четыре этажа четырехэтажного дома в пределах одного подъезда. Помимо этого, загорелись припаркованные рядом автомобили. Их возгорание сотрудники ГСЧС ликвидировали.

1 февраля оккупанты ударили по центру Краматорска. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что жилой дом полностью разрушен.

Офис генпрокурора по факту обстрела открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).

Это был уже второй ракетный удар РФ по Краматорску 1 февраля. Первый удар пришелся по кладбищу.