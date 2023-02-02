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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетный удар по Краматорску. Три человека погибли, 18 травмированы, из-под завалов удалось достать двух пострадавших

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Спасатели деблокировали тела погибших
Спасатели деблокировали тела погибших
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В результате удара российских оккупантов по жилому дому в Краматорске Донецкой области ракетой "Искандер-К" погибли три мирных жителя. Об этом утром 2 февраля в Telegram сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7.00 спасатели деблокировали тела погибших, а также смогли достать из-под завалов двух пострадавших.

18 человек получили травмы, восемь из них – госпитализированы.

В ГСЧС отметили, что ракетный удар российских захватчиков разрушил все четыре этажа четырехэтажного дома в пределах одного подъезда. Помимо этого, загорелись припаркованные рядом автомобили. Их возгорание сотрудники ГСЧС ликвидировали.

1 февраля оккупанты ударили по центру Краматорска. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что жилой дом полностью разрушен.

Офис генпрокурора по факту обстрела открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством). 

Это был уже второй ракетный удар РФ по Краматорску 1 февраля. Первый удар пришелся по кладбищу.

Контекст:

Российские оккупанты регулярно обстреливают Краматорск. Они наносят ракетные удары по промышленной зоне и частному сектору, обстреливают центр города. Неоднократно ракеты попадали в учебные и медицинские учреждения.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, ГСЧС, Краматорск, спасатели, обстрелы, ракета, погибшие, российские оккупанты
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