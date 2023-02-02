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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Гордость российского оборонпрома". Артиллеристы ВСУ уничтожили редкий "арктический" ЗРК "Тор" оккупантов. Таких у России было всего 12

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Российский "Тор" был ликвидирован, вероятно, высокоточным снарядом Escalibur
Российский "Тор" был ликвидирован, вероятно, высокоточным снарядом Escalibur
Фото: 406 оабр ім. генерал-хорунжого Олексія Алмазова КМП ВМС ЗС України / Facebook

Об этом сообщила 2 февраля в Facebook 406-я отдельная артиллерийская бригада имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова Командования морской пехоты ВМС ВС Украины.

Артиллеристы уничтожили гордость российского оборонпрома, "убийцу байракторов", арктический ЗРК Тор-М2ДТ. Указанные комплексы, которые имеет на вооружении только 80-я мотострелковая бригада береговых войск Северного флота ВМФ РФ, вошли в оккупированную Украину в декабре прошлого года", – сообщили в ВСУ.

Всего на вооружении у России 12 комплексов подобной модификации, работающих в температурном диапазоне до -50 °С, отметили украинские военные.

Каждый такой ЗРК имеет две машины: первая – машина для размещения экипажа и управления огнем, вторая – машина с радиолокационной станцией и двумя пусковыми модулями на четыре зенитные ракеты типа 9М331 или 9М332.

"Зенитно-ракетный комплекс стоимостью более $25 млн, на который возлагалась задача не только прикрытия своих войск, но также защита стратегически важных объектов рашистов, артиллеристы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины успешно отправили вслед за российским военным кораблем", – добавили в ВСУ.

Кадры фото и видео свидетельствуют, что уничтожена была первая машина комплекса, отвечающая за управление огнем.

https://www.facebook.com/406oabr/posts/pfbid02wXviLhSW7bLDXKB7pMqqeHh6mgU2E5Qiecp5riCA1PaAEFHQG8R17frnMhzYLPKYl

Аналитики из группы Ukraine Weapons Tracker утверждают в Twitter, что это первое подтвержденное уничтожения редкой российской системы ПВО.

Вероятно, для поражения Тор-М2ДТ были использованы высокоточные артиллерийские 155-мм снаряды M982 Excalibur, пишет украинский военный портал "Милитарный".

OSINT-расследователи из группы OSINTTechnical утверждают в Twitter, что система ПВО захватчиков была поражена возле села Челбурда в Олешковской общине Херсонского района Херсонской области, на временно оккупированной территории Украины.

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Контекст:

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 25 января, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по 2 февраля 2023 года ликвидировалиоколо 129 030 российских оккупантов. Кроме того, уничтожен 3211 российский танк, 6382 боевые бронированные машины, 2212 артиллерийских систем, 458 РСЗО, 222 средства ПВО и другая техника.

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