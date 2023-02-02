"Гордость российского оборонпрома". Артиллеристы ВСУ уничтожили редкий "арктический" ЗРК "Тор" оккупантов. Таких у России было всего 12

Артиллеристы уничтожили гордость российского оборонпрома, "убийцу байракторов", арктический ЗРК Тор-М2ДТ. Указанные комплексы, которые имеет на вооружении только 80-я мотострелковая бригада береговых войск Северного флота ВМФ РФ, вошли в оккупированную Украину в декабре прошлого года", – сообщили в ВСУ.

Всего на вооружении у России 12 комплексов подобной модификации, работающих в температурном диапазоне до -50 °С, отметили украинские военные.

Каждый такой ЗРК имеет две машины: первая – машина для размещения экипажа и управления огнем, вторая – машина с радиолокационной станцией и двумя пусковыми модулями на четыре зенитные ракеты типа 9М331 или 9М332.

"Зенитно-ракетный комплекс стоимостью более $25 млн, на который возлагалась задача не только прикрытия своих войск, но также защита стратегически важных объектов рашистов, артиллеристы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины успешно отправили вслед за российским военным кораблем", – добавили в ВСУ.

Кадры фото и видео свидетельствуют, что уничтожена была первая машина комплекса, отвечающая за управление огнем.

Аналитики из группы Ukraine Weapons Tracker утверждают в Twitter, что это первое подтвержденное уничтожения редкой российской системы ПВО.

#Ukraine: The first confirmed destruction of an esoteric Russian air defense system- the 9A331MDT Tor-M2DT, intended for use in Arctic environments.



The SAM system was destroyed by the 406th Artillery Brigade along with a DT-30 carrier using M982 Excalibur guided projectiles. pic.twitter.com/JYItQ4yHBl — * Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 1, 2023

Вероятно, для поражения Тор-М2ДТ были использованы высокоточные артиллерийские 155-мм снаряды M982 Excalibur, пишет украинский военный портал "Милитарный".

OSINT-расследователи из группы OSINTTechnical утверждают в Twitter, что система ПВО захватчиков была поражена возле села Челбурда в Олешковской общине Херсонского района Херсонской области, на временно оккупированной территории Украины.

Location on the SE bank of the Dnipro River.



(46.615852, 32.906852) pic.twitter.com/B3wEWSzObY — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 2, 2023

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