Оккупанты 2 февраля били ракетами по Краматорску, обстреляли Покровск, Угледар, Бахмут – ОВА

"Накануне днем россияне нанесли ракетный удар по Краматорску – ранили шесть человек, повредили 18 многоэтажек, два медучреждения и школу. Среди ночи произошел обстрел Покровска, вероятно, из "Смерчей" – повреждено семь домов, никто не пострадал", – написал Кириленко.

Из-за российских обстрелов за день один человек погиб и два ранены в Бахмуте. В городе повреждены многоэтажка, частный дом и магазин.

Напряженной остается ситуация в Соледарской общине: под огнем – Парасковиевка, Раздоловка и Васюковка. Обошлось без пострадавших.

Под постоянными обстрелами также Угледар и Новоукраинка. Ночью зафиксировано два обстрела по Курахово, хаотичные обстрелы по Авдеевке и единичные обстрелы Марьинской общины. Информация о пострадавших не поступала.

Всего за сутки, по информации Кириленко, россияне убили двух жителей Донецкой области (в Краматорске и Бахмуте), ранили еще восемь.