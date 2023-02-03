Оккупанты 2 февраля били ракетами по Краматорску, обстреляли Покровск, Угледар, Бахмут – ОВА

"Накануне днем россияне нанесли ракетный удар по Краматорску – ранили шесть человек, повредили 18 многоэтажек, два медучреждения и школу. Среди ночи произошел обстрел Покровска, вероятно, из "Смерчей" – повреждено семь домов, никто не пострадал", – написал Кириленко.
Из-за российских обстрелов за день один человек погиб и два ранены в Бахмуте. В городе повреждены многоэтажка, частный дом и магазин.
Напряженной остается ситуация в Соледарской общине: под огнем – Парасковиевка, Раздоловка и Васюковка. Обошлось без пострадавших.
Под постоянными обстрелами также Угледар и Новоукраинка. Ночью зафиксировано два обстрела по Курахово, хаотичные обстрелы по Авдеевке и единичные обстрелы Марьинской общины. Информация о пострадавших не поступала.
Всего за сутки, по информации Кириленко, россияне убили двух жителей Донецкой области (в Краматорске и Бахмуте), ранили еще восемь.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко.
Областные власти постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно.