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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 2 февраля били ракетами по Краматорску, обстреляли Покровск, Угледар, Бахмут – ОВА

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Населенные пункты Донецкой области остаются под постоянными обстрелами
Населенные пункты Донецкой области остаются под постоянными обстрелами
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты днем и ночью 2 февраля продолжали обстрелы Донецкой области. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко в Telegram.

"Накануне днем россияне нанесли ракетный удар по Краматорску – ранили шесть человек, повредили 18 многоэтажек, два медучреждения и школу. Среди ночи произошел обстрел Покровска, вероятно, из "Смерчей" – повреждено семь домов, никто не пострадал", – написал Кириленко.

Из-за российских обстрелов за день один человек погиб и два ранены в Бахмуте. В городе повреждены многоэтажка, частный дом и магазин.

Напряженной остается ситуация в Соледарской общине: под огнем – Парасковиевка, Раздоловка и Васюковка. Обошлось без пострадавших.

Под постоянными обстрелами также Угледар и Новоукраинка. Ночью зафиксировано два обстрела по Курахово, хаотичные обстрелы по Авдеевке и единичные обстрелы Марьинской общины. Информация о пострадавших не поступала.

Всего за сутки, по информации Кириленко, россияне убили двух жителей Донецкой области (в Краматорске и Бахмуте), ранили еще восемь. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко. 

Областные власти постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно. 

Теги: Донецкая область, Краматорск, Авдеевка, Новоукраинка, Курахово, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Бахмут, Угледар, Покровск, Павел Кириленко
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