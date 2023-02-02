В Краматорске минимум пятеро раненых в результате ракетных ударов оккупантов – ОВА

"Сегодня днем россияне снова ударили по центру города, на этот раз – двумя ракетами. Повредили 13 двухэтажек, три четырехэтажки, детскую поликлинику и школу, гаражи и автомобили", – написал он.

Глава ОВА добавил, что на месте очередного российского преступления работают правоохранители, спасатели, коммунальные службы.

"Россияне каждый день подтверждают свой статус террористов. Оккупанты не оставят в покое Донбасс, пока мы не выгоним их с нашей земли. До этого времени все гражданские должны эвакуироваться из области – это вопрос жизни и смерти", – предупредил Кириленко.