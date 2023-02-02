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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Краматорске минимум пятеро раненых в результате ракетных ударов оккупантов – ОВА

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В Краматорске новые прилеты, пятеро раненых среди гражданских, сообщил Кириленко
В Краматорске новые прилеты, пятеро раненых среди гражданских, сообщил Кириленко
Фото: Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил в Telegram, что в результате двух ракетных ударов российских оккупантов 2 февраля по жилой застройке в центре Краматорска Донецкой области ранены как минимум пять человек.

"Сегодня днем россияне снова ударили по центру города, на этот раз – двумя ракетами. Повредили 13 двухэтажек, три четырехэтажки, детскую поликлинику и школу, гаражи и автомобили", – написал он.

Глава ОВА добавил, что на месте очередного российского преступления работают правоохранители, спасатели, коммунальные службы.

"Россияне каждый день подтверждают свой статус террористов. Оккупанты не оставят в покое Донбасс, пока мы не выгоним их с нашей земли. До этого времени все гражданские должны эвакуироваться из области – это вопрос жизни и смерти", – предупредил Кириленко.

Контекст:

Российские оккупанты регулярно обстреливают Краматорск. Они наносят ракетные удары по промышленной зоне и частному сектору, обстреливают центр города. Неоднократно ракеты попадали в учебные и медицинские учреждения.

1 февраля россияне нанесли удары ракетами по кладбищу в Краматорске, а также по Славянску и Дружковке.

В ночь на 2 февраля россияне нанесли ракетный удар по многоэтажке в Краматорске – погибли по меньшей мере три человека, 18 травмированы.

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