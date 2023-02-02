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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне снова ударили ракетами по Краматорску, есть раненые – ОВА

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Россияне продолжают атаковать Краматорск
Россияне продолжают атаковать Краматорск
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Краматорск 2 февраля вновь подвергся ракетным ударам российских оккупантов. Об обстреле сообщил в Facebook мэр города Александр Гончаренко.

"Вновь удар по Краматорску. Сидите в укрытиях... Есть раненые", – написал он.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid02XvYMMSpTHXraE2ifKeRzpTqTRsppujyqwfSPdNPrjyzFJNAECM38hteJojFV9rb9l

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid02vqxRfkr6AkHsJrcGopGyGPNUe9vhutaJwTNeHDG9BBd2p34BbU2MApLhGSmMWur9l

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко уточнил, что россияне нанесли два ракетных удара по жилой застройке центра города.

"По предварительной информации, есть раненые среди гражданских", – добавил он.

В ночь на 2 февраля россияне нанесли ракетный удар по многоэтажке в Краматорске – погибли по меньшей мере три человека, 18 травмированы, спасательная операция продолжается. 

Контекст:

Российские оккупанты регулярно обстреливают Краматорск. Они наносят ракетные удары по промышленной зоне и частному сектору, обстреливают центр города. Неоднократно ракеты попадали в учебные и медицинские учреждения.

1 февраля россияне также нанесли удары ракетами по кладбищу в Краматорске, а также по Славянску и Дружковке.

Теги: Краматорск, раненые, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Павел Кириленко, Александр Гончаренко
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