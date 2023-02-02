Россияне снова ударили ракетами по Краматорску, есть раненые – ОВА

"Вновь удар по Краматорску. Сидите в укрытиях... Есть раненые", – написал он.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко уточнил, что россияне нанесли два ракетных удара по жилой застройке центра города.

"По предварительной информации, есть раненые среди гражданских", – добавил он.

В ночь на 2 февраля россияне нанесли ракетный удар по многоэтажке в Краматорске – погибли по меньшей мере три человека, 18 травмированы, спасательная операция продолжается.