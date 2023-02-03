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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетный удар РФ по многоэтажке в Краматорске. Спасатели достали из-под завалов тело погибшей женщины

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Оккупанты ударили ракетой по многоквартирному жилому дому в Краматорске вечером 1 февраля
Оккупанты ударили ракетой по многоквартирному жилому дому в Краматорске вечером 1 февраля
Фото: dsns.gov.ua

Сотрудники ГСЧС достали тело погибшей женщины из-под завалов дома в Краматорске Донецкой области, по которому вечером 1 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар.

Об этом 2 февраля в 23.20 сообщил в Facebook мэр города Александр Гончаренко.

"Спасатели достали из-под завалов тело погибшей женщины", – написал он.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid0cFwjUSkufZRMtuW9PfMdZd6NYW7k94wcbYg5en1dUoRvvp5q3C5w3XQt8U9a6cstl

Таким образом, число погибших увеличилось до четырех (ранее было известно о трех жертвах ракетной атаки оккупантов).

О поисках женщины Гончаренко писал в Facebook в 21.37.

На то время, по данным мэра, в результате ракетных обстрелов оккупантами Краматорска 1-го и 2 февраля погибли три человека, еще 14 ранены (есть тяжелые – оперируют).

Кроме того, 13 человек ночью обратились в терапевтическое отделение и получили необходимую помощь (преимущественно психоэмоциональную), добавил Гончаренко.

"Разрушениям подверглись 51 многоэтажка (670 квартир), школа, поликлиника, магазины и офисы", – рассказал мэр Краматорска.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid02P9PSFKbNDg4PmkT7pdkNVt5rtZNQkWwHrtBeGXhNg8a7JsK5AwdbsCPy6Sqf91gl

Контекст:

Российские оккупанты регулярно обстреливают Краматорск. Они наносят ракетные удары по промышленной зоне и частному сектору, обстреливают центр города. Неоднократно ракеты попадали в учебные и медицинские учреждения.

1 февраля россияне нанесли удары ракетами по кладбищу, а вечером – по жилому дому в Краматорске.

2 февраля в ОВА сообщили о двух ракетных ударах оккупантов по жилой застройке в центре Краматорска. Шесть человек получили ранения, отмечал Гончаренко.

Теги: Россия, ГСЧС, Донецкая область, Краматорск, раненые, спасатели, обстрелы, война России против Украины, женщины, ракета, разрушения, квартира, Александр Гончаренко, мэр, российские оккупанты, школа
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