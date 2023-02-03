Ракетный удар РФ по многоэтажке в Краматорске. Спасатели достали из-под завалов тело погибшей женщины

Об этом 2 февраля в 23.20 сообщил в Facebook мэр города Александр Гончаренко.
"Спасатели достали из-под завалов тело погибшей женщины", – написал он.
Таким образом, число погибших увеличилось до четырех (ранее было известно о трех жертвах ракетной атаки оккупантов).
О поисках женщины Гончаренко писал в Facebook в 21.37.
На то время, по данным мэра, в результате ракетных обстрелов оккупантами Краматорска 1-го и 2 февраля погибли три человека, еще 14 ранены (есть тяжелые – оперируют).
Кроме того, 13 человек ночью обратились в терапевтическое отделение и получили необходимую помощь (преимущественно психоэмоциональную), добавил Гончаренко.
"Разрушениям подверглись 51 многоэтажка (670 квартир), школа, поликлиника, магазины и офисы", – рассказал мэр Краматорска.
Российские оккупанты регулярно обстреливают Краматорск. Они наносят ракетные удары по промышленной зоне и частному сектору, обстреливают центр города. Неоднократно ракеты попадали в учебные и медицинские учреждения.
1 февраля россияне нанесли удары ракетами по кладбищу, а вечером – по жилому дому в Краматорске.
2 февраля в ОВА сообщили о двух ракетных ударах оккупантов по жилой застройке в центре Краматорска. Шесть человек получили ранения, отмечал Гончаренко.