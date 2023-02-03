Ракетный удар РФ по многоэтажке в Краматорске. Спасатели достали из-под завалов тело погибшей женщины

Оккупанты ударили ракетой по многоквартирному жилому дому в Краматорске вечером 1 февраля Фото: dsns.gov.ua

Об этом 2 февраля в 23.20 сообщил в Facebook мэр города Александр Гончаренко.

"Спасатели достали из-под завалов тело погибшей женщины", – написал он.

Таким образом, число погибших увеличилось до четырех (ранее было известно о трех жертвах ракетной атаки оккупантов).

О поисках женщины Гончаренко писал в Facebook в 21.37.

На то время, по данным мэра, в результате ракетных обстрелов оккупантами Краматорска 1-го и 2 февраля погибли три человека, еще 14 ранены (есть тяжелые – оперируют).

Кроме того, 13 человек ночью обратились в терапевтическое отделение и получили необходимую помощь (преимущественно психоэмоциональную), добавил Гончаренко.

"Разрушениям подверглись 51 многоэтажка (670 квартир), школа, поликлиника, магазины и офисы", – рассказал мэр Краматорска.