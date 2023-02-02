Количество раненых в результате ракетных ударов оккупантов по Краматорску 2 февраля выросло до шести – мэр

Об этом в Facebook проинформировал мэр города Александр Гончаренко.
Он опубликовал фото последствий ракетного обстрела Краматорска.
"Ранены шесть человек. Разрушения получили 18 многоквартирных домов, школа и детская поликлиника", – написал Гончаренко.
В Донецкой ОВА сообщали о двух ракетных ударах оккупантов по жилой застройке в центре Краматорска.
Российские оккупанты регулярно обстреливают Краматорск. Они наносят ракетные удары по промышленной зоне и частному сектору, обстреливают центр города. Неоднократно ракеты попадали в учебные и медицинские учреждения.
1 февраля россияне нанесли удары ракетами по кладбищу, а вечером – по жилому дому в Краматорске.