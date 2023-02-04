ЕС поддерживает формулу мира, предложенную Зеленским - заявление саммита Украина – ЕС

"ЕС подтвердил свою готовность поддержать инициативу Украины относительно справедливого мира, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что на сегодня Россия "не проявила никакой подлинной готовности к справедливому и устойчивому миру".

"Мы выразили поддержку формуле мира президента Зеленского и нашу приверженность активному сотрудничеству с Украиной над мирным планом из 10 пунктов. В этой связи мы поддерживаем идею Саммита формулы мира с целью начала ее реализации. Мы будем сотрудничать вместе для обеспечения широчайшего международного участия", – указано в документе.

В вечернем видеообращении 3 февраля Зеленский назвал поддержку Евросоюзом формулы мира "весомым дипломатическом достижением".

"Мы делаем все, чтобы агрессия России стала самоубийственной для нее", – сказал он.

Саммит Украина – ЕС состоялся в Киеве 3 февраля. Для участия в нем в Украину прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.