ЕС поддерживает формулу мира, предложенную Зеленским - заявление саммита Украина – ЕС

"ЕС подтвердил свою готовность поддержать инициативу Украины относительно справедливого мира, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в заявлении.
В ЕС отметили, что на сегодня Россия "не проявила никакой подлинной готовности к справедливому и устойчивому миру".
"Мы выразили поддержку формуле мира президента Зеленского и нашу приверженность активному сотрудничеству с Украиной над мирным планом из 10 пунктов. В этой связи мы поддерживаем идею Саммита формулы мира с целью начала ее реализации. Мы будем сотрудничать вместе для обеспечения широчайшего международного участия", – указано в документе.
В вечернем видеообращении 3 февраля Зеленский назвал поддержку Евросоюзом формулы мира "весомым дипломатическом достижением".
"Мы делаем все, чтобы агрессия России стала самоубийственной для нее", – сказал он.
Саммит Украина – ЕС состоялся в Киеве 3 февраля. Для участия в нем в Украину прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.
15 ноября 2022 года во время выступления на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.