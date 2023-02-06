Зеленский: Евросоюз готов поддержать Украину поставками электричества. Наращиваем сотрудничество

"Хочу сейчас отдельно поблагодарить тех, кто привлечен к ликвидации последствий энергетической аварии в Одесской области. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно. По состоянию на сейчас без электроснабжения – сотни тысяч человек в Одесском регионе", – сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что "до российского террора таких проблем с электричеством в Одесской области и в других регионах государства в принципе не могло быть".

"Сейчас же для обеспечения нормальной работы энергосистемы нужны чрезвычайные усилия. Спасибо энергетикам, ремонтникам, должностным лицам – каждому и каждой, кто работает, чтобы восстановить нормальные технические возможности поставки электричества и чтобы сохранить нашу генерацию", – заявил Зеленский.

По его словам, на уходящей неделе были достигнуты "некоторые важные договоренности с партнерами для энергетики".

"В частности, Евросоюз готов поддержать Украину поставками электричества. Благодарю партнеров за это. Наращиваем сотрудничество и в поставках энергооборудования. Также имеем чрезвычайно успешные примеры в энергосберегающих инициативах. К примеру, только за одну эту неделю люди уже получили первый миллион LED-ламп в обмен на энергозатратные лампы накаливания. Более 800 тыс. заявок по этой программе уже есть в "Дії", то есть это максимально удобно", – объяснил Зеленский.

Президент отметил, что, когда Украина полностью реализует такую программу (речь идет о 30 млн LED-ламп), "это даст заметную экономию потребления".