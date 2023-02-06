Зеленский: Евросоюз готов поддержать Украину поставками электричества. Наращиваем сотрудничество

"Хочу сейчас отдельно поблагодарить тех, кто привлечен к ликвидации последствий энергетической аварии в Одесской области. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно. По состоянию на сейчас без электроснабжения – сотни тысяч человек в Одесском регионе", – сказал он.
Президент Украины подчеркнул, что "до российского террора таких проблем с электричеством в Одесской области и в других регионах государства в принципе не могло быть".
"Сейчас же для обеспечения нормальной работы энергосистемы нужны чрезвычайные усилия. Спасибо энергетикам, ремонтникам, должностным лицам – каждому и каждой, кто работает, чтобы восстановить нормальные технические возможности поставки электричества и чтобы сохранить нашу генерацию", – заявил Зеленский.
По его словам, на уходящей неделе были достигнуты "некоторые важные договоренности с партнерами для энергетики".
"В частности, Евросоюз готов поддержать Украину поставками электричества. Благодарю партнеров за это. Наращиваем сотрудничество и в поставках энергооборудования. Также имеем чрезвычайно успешные примеры в энергосберегающих инициативах. К примеру, только за одну эту неделю люди уже получили первый миллион LED-ламп в обмен на энергозатратные лампы накаливания. Более 800 тыс. заявок по этой программе уже есть в "Дії", то есть это максимально удобно", – объяснил Зеленский.
Президент отметил, что, когда Украина полностью реализует такую программу (речь идет о 30 млн LED-ламп), "это даст заметную экономию потребления".
3–4 февраля в Одесской области произошло две большие аварии на мощностях "Укрэнерго". В результате аварии произошел пожар, Одесса и Одесский район были обесточены.
Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснял, что из строя вышло оборудование, которое несколько раз подвергалось российским ракетным ударам.
Повреждения на объекте "комплексные и очень тяжелые", подчеркивал глава областной военной администрации Максим Марченко.
По состоянию на 16.45 4 февраля без электричества оставались 500 тыс. абонентов региона.
На 5 февраля, по данным Марченко, – 300 тыс. В самой Одессе, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, без электричества остается до 40% потребителей, в городе действуют экстренные отключения.