"Ситуация сложная". В Одессе без электричества остается до 40% потребителей – Шмыгаль

Он рассказал, что в течение прошедших вечера и ночи удалось подключить к электроснабжению 200 тыс. абонентов и критическую инфраструктуру в регионе.

"Фактически 90% котельных централизованных поставок уже запущены, ведется работа по подключению к генераторам локальных котельных. Круглосуточно проходят ремонты на подстанции, где накануне произошла технологическая авария. Параллельно Одессе сейчас направляются мощные генераторы, которые помогут в питании критической инфраструктуры и позволят подключить к электричеству больше потребителей. Более 25 уже поступило, еще около 50 в пути. Дал задачу изучить возможности установления дополнительных источников генерации непосредственно в Одессе, – написал Шмыгаль. – Ситуация сложная. Работаем 24/7, чтобы как можно быстрее ее решить и вернуть свет в дома людей".

Глава Одесской ОВА Максим Марченко проинформировал, что в Одессе и Одесском районе остаются без электричества около 300 тыс. абонентов, продолжаются работы по ликвидации последствий аварии, случившейся вчера на объекте "Укрэнерго".

"В настоящее время основная проблема не дефицит генерации, а невозможность передачи и распределения электроэнергии потребителям в достаточном количестве. На сегодняшний день получили 39 генераторов большой мощности от ГСЧС, которые были собраны со всей страны. Также ищем возможности для автономного функционирования некоторых домов с помощью генераторов, где есть такая техническая возможность", – сообщил он.

Также Марченко написал, что сейчас "буквально все в стране" работают над тем, чтобы организовать энергоснабжение Одессы при помощи плавучих электростанций.

"Сейчас буквально все в стране работают для того, чтобы мы смогли это практически реализовать. Задействованы все ресурсы и каналы. Пока что просто так эти корабли никто нам не дает и раньше не обещал, несмотря на то, что кто-то декларировал совсем другое. Я понимаю, что информация, которую мы предоставляем, не открывает полной картины. В условиях войны враг всегда использует информацию, которую мы предоставляем, поэтому мы очень осторожно освещаем для широкой общественности ту информацию, которую можем", – добавил он.