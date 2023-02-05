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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ситуация сложная". В Одессе без электричества остается до 40% потребителей – Шмыгаль

Шмыгаль провел совещание по ситуации с энергоснабжением в Одессе и Одесском районе
Шмыгаль провел совещание по ситуации с энергоснабжением в Одессе и Одесском районе
Фото: kmu.gov.ua

В Одессе без электричества остается до 40% потребителей, в городе действуют экстренные отключения. Об этом по итогам совещания с Одесской областной государственной военной администрацией сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он рассказал, что в течение прошедших вечера и ночи удалось подключить к электроснабжению 200 тыс. абонентов и критическую инфраструктуру в регионе. 

"Фактически 90% котельных централизованных поставок уже запущены, ведется работа по подключению к генераторам локальных котельных. Круглосуточно проходят ремонты на подстанции, где накануне произошла технологическая авария. Параллельно Одессе сейчас направляются мощные генераторы, которые помогут в питании критической инфраструктуры и позволят подключить к электричеству больше потребителей. Более 25 уже поступило, еще около 50 в пути. Дал задачу изучить возможности установления дополнительных источников генерации непосредственно в Одессе, – написал Шмыгаль. – Ситуация сложная. Работаем 24/7, чтобы как можно быстрее ее решить и вернуть свет в дома людей". 

Глава Одесской ОВА Максим Марченко проинформировал, что в Одессе и Одесском районе остаются без электричества около 300 тыс. абонентов, продолжаются работы по ликвидации последствий аварии, случившейся вчера на объекте "Укрэнерго". 

"В настоящее время основная проблема не дефицит генерации, а невозможность передачи и распределения электроэнергии потребителям в достаточном количестве. На сегодняшний день получили 39 генераторов большой мощности от ГСЧС, которые были собраны со всей страны. Также ищем возможности для автономного функционирования некоторых домов с помощью генераторов, где есть такая техническая возможность", – сообщил он. 

Также Марченко написал, что сейчас "буквально все в стране" работают над тем, чтобы организовать энергоснабжение Одессы при помощи плавучих электростанций. 

"Сейчас буквально все в стране работают для того, чтобы мы смогли это практически реализовать. Задействованы все ресурсы и каналы. Пока что просто так эти корабли никто нам не дает и раньше не обещал, несмотря на то, что кто-то декларировал совсем другое. Я понимаю, что информация, которую мы предоставляем, не открывает полной картины. В условиях войны враг всегда использует информацию, которую мы предоставляем, поэтому мы очень осторожно освещаем для широкой общественности ту информацию, которую можем", – добавил он. 

Контекст:

По сообщению Одесской ОВА, 3–4 февраля в области произошло две большие аварии на мощностях "Укрэнерго". Утром в субботу в результате такой аварии произошел пожар, Одесса и Одесский район были обесточены. Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и министр энергетики Украины Герман Галущенко срочно отправились в Одессу.

Кудрицкий в тот же день на брифинге в Одессе рассказал, что из строя вышло оборудование, которое несколько раз подвергалось российским ракетным ударам. Повреждения на объекте "комплексные и очень тяжелые", подчеркнул глава ОВА. По состоянию на 16.45 4 февраля без электричества оставались 500 тыс. абонентов региона.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, энергетика, Укрэнерго, электричество, Одесская область, электроэнергия, электроснабжение, Одесская ОГА, инфраструктура, электростанция, Денис Шмыгаль, Максим Марченко, генератор
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