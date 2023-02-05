Дефицит мощности в энергосистеме Украины уменьшился, но растет потребление – "Укрэнерго"

В компании сообщили, что после ремонта в сеть вернулись два блока на тепловых электростанциях, но в то же время один блок вывели в аварийный ремонт.

В течение почти всех суток происходит импорт электроэнергии из других стран, добавили в НЭК.

"Дефицит несколько снизился благодаря увеличению производства, однако сохраняется на существенном уровне. Имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия распределяется на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения. В Киевской и Одесской областях есть сетевые ограничения", – говорится в релизе компании.

Лимиты потребления есть во всех областях, сказано в сообщении.

"Ограничения будут действовать, за исключением Киевской и Одесской областей, только на период с 16.00 до 20.00. В остальное время суток ограничение потребления применять не планируется. К сожалению, в результате масштабной аварии на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго", в Одессе и близлежащих районах продолжают действовать аварийные отключения", – добавили в НЭК.

"Укрэнерго", Одесская ОВА и облэнерго разрабатывают резервные схемы заживления Одессы и близлежащих районов, говорится в релизе.

Над устранением последствий аварии на подстанции в Одесской области энергетики работают круглосуточно, заверили в НЭК.