Дефицит мощности в энергосистеме Украины уменьшился, но растет потребление – "Укрэнерго"

В компании сообщили, что после ремонта в сеть вернулись два блока на тепловых электростанциях, но в то же время один блок вывели в аварийный ремонт.
В течение почти всех суток происходит импорт электроэнергии из других стран, добавили в НЭК.
"Дефицит несколько снизился благодаря увеличению производства, однако сохраняется на существенном уровне. Имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия распределяется на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения. В Киевской и Одесской областях есть сетевые ограничения", – говорится в релизе компании.
Лимиты потребления есть во всех областях, сказано в сообщении.
"Ограничения будут действовать, за исключением Киевской и Одесской областей, только на период с 16.00 до 20.00. В остальное время суток ограничение потребления применять не планируется. К сожалению, в результате масштабной аварии на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго", в Одессе и близлежащих районах продолжают действовать аварийные отключения", – добавили в НЭК.
"Укрэнерго", Одесская ОВА и облэнерго разрабатывают резервные схемы заживления Одессы и близлежащих районов, говорится в релизе.
Над устранением последствий аварии на подстанции в Одесской области энергетики работают круглосуточно, заверили в НЭК.
Россия нанесла уже 13 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.