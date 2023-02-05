ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дефицит мощности в энергосистеме Украины уменьшился, но растет потребление – "Укрэнерго"

Энергосистема Украины перенесла 13 волн массированных ракетных атак
Энергосистема Украины перенесла 13 волн массированных ракетных атак
Фото: depositphotos.com

Потребление электричества в Украине постепенно растет из-за усиления морозов, еще более стремительный рост ожидается в понедельник, с началом рабочей недели. Об этом проинформировала 5 февраля пресс-служба национальной энергокомпании "Укрэнерго".

В компании сообщили, что после ремонта в сеть вернулись два блока на тепловых электростанциях, но в то же время один блок вывели в аварийный ремонт.

В течение почти всех суток происходит импорт электроэнергии из других стран, добавили в НЭК. 

"Дефицит несколько снизился благодаря увеличению производства, однако сохраняется на существенном уровне. Имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия распределяется на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения. В Киевской и Одесской областях есть сетевые ограничения", – говорится в релизе компании. 

Лимиты потребления есть во всех областях, сказано в сообщении. 

"Ограничения будут действовать, за исключением Киевской и Одесской областей, только на период с 16.00 до 20.00. В остальное время суток ограничение потребления применять не планируется. К сожалению, в результате масштабной аварии на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго", в Одессе и близлежащих районах продолжают действовать аварийные отключения", – добавили в НЭК. 

"Укрэнерго", Одесская ОВА и облэнерго разрабатывают резервные схемы заживления Одессы и близлежащих районов, говорится в релизе. 

Над устранением последствий аварии на подстанции в Одесской области энергетики работают круглосуточно, заверили в НЭК. 

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid0qFpiiQFZZK2LXFcvqFZs1FiZxWPYMtQ9AoP11AEWf8qQk68V7FcoRG4HkRxhB4Cpl

Контекст:

Россия нанесла уже 13 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, энергетика, импорт, Укрэнерго, дефицит, электричество, электроэнергия, ГЭС, война России против Украины, инфраструктура, электростанция, энергосистема
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Проведем обряд по сжиганию угадайте кого". Чичваркин проведет в Виндзоре благотворительный ужин в поддержку Украины. Цена билета £10 тыс
"Проведем обряд по сжиганию угадайте кого". Чичваркин проведет в Виндзоре благотворительный ужин в поддержку Украины. Цена билета £10 тыс
Галина ГРИШИНА
"Происходящее напоминало фильм ужасов". Россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании
"Происходящее напоминало фильм ужасов". Россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании
Галина ГРИШИНА
У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после
У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад
Галина ГРИШИНА
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео
Галина ГРИШИНА
Ткаченко снялся в толстовке с принтом "Путин сдох" и изображением человека, обведенного мелом
Ткаченко снялся в толстовке с принтом "Путин сдох" и изображением человека, обведенного мелом
Галина ГРИШИНА
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей
Галина ГРИШИНА
  Группа MBreeze выпустила клип на песню "В пам'яті". Видео
  Группа MBreeze выпустила клип на песню "В пам'яті". Видео
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в мокром белом купальнике. Фото
24-летняя Квиткова снялась в мокром белом купальнике. Фото
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке
Галина ГРИШИНА
Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"
Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"
Галина ГРИШИНА
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
Галина ГРИШИНА
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
Галина ГРИШИНА
Мишина показала фото в мокром купальнике
Мишина показала фото в мокром купальнике
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
Галина ГРИШИНА
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после (38478)
2
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья (37713)
3
Постройневшая на 30 кг Зарицкая показала, как выглядит ее фигура со спины (36765)
4
"Захотелось сделать красивые кадры". Квиткова снялась в купальнике в полный рост (24249)
5
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад (22802)
6
Квиткова вблизи засветила бюст в ярком купальнике на завязках (22109)
7
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке (12387)
8
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей (11710)
 
 
 
 