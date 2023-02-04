На тепловых электростанциях увеличились объемы генерации, Киев остается в графиках – гендиректор Yasno

Коваленко отметил, что отключения будут с 16.00 до 20.00 Фото: pixabay.com

"Несмотря на то, что похолодало, в Киеве остаемся в графиках. По сообщениям коллег, дополнительно увеличились объемы генерации на тепловых электростанциях", – написал он.

Гендиректор Yasno объяснил, что компания "Укрэнерго" на 5 февраля "предоставила ограничения только с 16.00 до 20.00 в следующих объемах: Киев – 1233 МВт на день, Днепр – на уровне 1494 МВт на день".

"Остальное время, надеемся, будем без отключений", – отметил Коваленко.

Для сравнения. На 4 февраля Коваленко анонсировал ограничения днем на уровне 1100 МВт в Киеве и 1347 МВт в Днепропетровской области.