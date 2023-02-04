На тепловых электростанциях увеличились объемы генерации, Киев остается в графиках – гендиректор Yasno

"Несмотря на то, что похолодало, в Киеве остаемся в графиках. По сообщениям коллег, дополнительно увеличились объемы генерации на тепловых электростанциях", – написал он.
Гендиректор Yasno объяснил, что компания "Укрэнерго" на 5 февраля "предоставила ограничения только с 16.00 до 20.00 в следующих объемах: Киев – 1233 МВт на день, Днепр – на уровне 1494 МВт на день".
"Остальное время, надеемся, будем без отключений", – отметил Коваленко.
Для сравнения. На 4 февраля Коваленко анонсировал ограничения днем на уровне 1100 МВт в Киеве и 1347 МВт в Днепропетровской области.
Россия нанесла уже 13 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.