В Одессе и области без света остаются около 500 тыс. абонентов, в Одессе смогли запитать критическую инфраструктуру

Существенные ограничения энергоснабжения в Одессе ожидаются "как минимум сегодня и завтра" Фото: Александр Гиманов / dumskaya.net

Об этом глава Одесской областной государственной военной администрации Максим Марченко сообщил в Telegram.

Марченко рассказал, что на объекте, где случилась авария, произошел пожар, повреждения – "комплексные и очень тяжелые".

"Поэтому давать какие-то прогнозы по завершении ремонта пока рано. Теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение работают в штатном режиме. По просьбе военной администрации и при содействии руководства государства в Одесскую область в течение суток будет доставлено определенное количество генераторов, которые есть в наличии не только у Министерства энергетики, но и у ГСЧС, они будут задействованы для подключения критической инфраструктуры. Первые генераторы ждем уже сегодня вечером", – добавил глава ОВА.

Он сообщил, что по просьбе ОВА в Одессу срочно выехали министр энергетики Украины Герман Галущенко и глава национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Кудрицкий на брифинге в Одессе рассказал, что авария произошла на одной из подстанций НЭК. Трансляцию вел Ukraine Media Center Odesa. По его словам, загорелось оборудование, которое обеспечивало электроэнергией Одессу и Одесский район. В результате аварии в областном центре и Одесском районе действуют "достаточно серьезные ограничения энергоснабжения", добавил глава "Укрэнерго".

Все три подстанции, которые питают Одессу, получили повреждения в результате ракетных ударов России и атак дронов, сказал он.

"Оборудование, которое сегодня вышло из строя, тоже несколько раз пострадало от атак [российских оккупантов]. Мы его восстанавливали, и, к сожалению, его физический ресурс пришел к концу. Сегодня ракетной атаки не было, но это оборудование было уже несколько раз повреждено и не выдержало нагрузок. [...] В настоящее время запитана критическая инфраструктура города, в частности системы водоснабжения, водоотведения и теплообеспечения. В ближайшие дни мы будем работать совместно с облэнерго и Министерством энергетики, ГСЧС и другими службами, чтобы перезапитать критическую инфраструктуру на автономные источники питания, высвобождать мощность и отдавать ее обычным потребителям", – рассказал Кудрицкий.

По словам главы НЭК, "Укрэнерго" сосредоточится на ремонте одного из объектов, чтобы запитать Одессу и Одесский район, а также энергетики будут делать резервные схемы питания.

"Будем смотреть, как перезапитать потребителей на севере, юго-западе Одесской области, не пострадавших от сегодняшнего события. Забрать мощность, которую они потребляют из тех подстанций, которые могут питать Одессу. Будем делать резервные схемы питания, чтобы максимизировать ресурс, который можно отдать на город", – сказал он, уточнив, что существенные ограничения энергоснабжения в Одессе будут "как минимум сегодня и завтра".

"Мы будем делать все, чтобы улучшение ситуации произошло в течение дней, а не недель", – добавил Кудрицкий.