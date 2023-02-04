Кабмин обещал обесточенной Одессе все мощные генераторы, которые есть в Минэнерго, а также газотурбинную электростанцию

По его данным, авария произошла на одной из высоковольтных подстанций, неоднократно поврежденной в результате российских атак. В Одессе и близлежащих районах применены аварийные отключения.

"Ситуация сложная, масштаб аварии существенный, быстро возобновить энергопитание, в частности критической инфраструктуры, невозможно. На внеочередном заседании правительство поручило образовать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики, с участием и.о. министра внутренних дел, глав ГСЧС и областной военной администрации, руководителя "Укрэнерго", представителей мининфраструктуры и других министерств и ведомств", – говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что в первую очередь необходимо подключить к сети критическую инфраструктуру и многоквартирные дома, отопление которых зависит от электричества.

"Поручил в течение суток ввезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго. Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнерами из США. Дал также задачу министерству иностранных дел обратиться к Турции за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций", – написал Шмыгаль.