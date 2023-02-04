Кабмин обещал обесточенной Одессе все мощные генераторы, которые есть в Минэнерго, а также газотурбинную электростанцию

По его данным, авария произошла на одной из высоковольтных подстанций, неоднократно поврежденной в результате российских атак. В Одессе и близлежащих районах применены аварийные отключения.
"Ситуация сложная, масштаб аварии существенный, быстро возобновить энергопитание, в частности критической инфраструктуры, невозможно. На внеочередном заседании правительство поручило образовать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики, с участием и.о. министра внутренних дел, глав ГСЧС и областной военной администрации, руководителя "Укрэнерго", представителей мининфраструктуры и других министерств и ведомств", – говорится в сообщении.
Шмыгаль отметил, что в первую очередь необходимо подключить к сети критическую инфраструктуру и многоквартирные дома, отопление которых зависит от электричества.
"Поручил в течение суток ввезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго. Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнерами из США. Дал также задачу министерству иностранных дел обратиться к Турции за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций", – написал Шмыгаль.
О масштабной аварии на подстанции НЭК "Укрэнерго" утром 4 февраля заявила компания "ДТЭК – Одесские электросети".
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил в Telegram, что это уже вторая за последние сутки большая авария на мощностях "Укрэнерго" в регионе.
Глава Государственной инспекции по энергетическому надзору Украины Руслан Слободян 1 февраля заявлял, что энергообъекты Одесской области получили значительные разрушения в результате российских атак 10 декабря и 14 января.