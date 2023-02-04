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Развитие "зеленой" генерации позволит поддержать энергосистему Одесской области – облэнерго

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К 2030 году Украина планировала выйти на минимум 25% "зеленой" энергетики
К 2030 году Украина планировала выйти на минимум 25% "зеленой" энергетики
Фото: depositphotos.com

Необходимо предоставить приоритет развитию "зеленой" генерации, поскольку в некоторые периоды времени энергосистема Одесской области работает за счет возобновляемых источников энергии. Об этом заявил генеральный директор "ДТЭК Одесские электросети" Дмитрий Григорьев.

"Наш ОСР (оператор системы распределения. – "ГОРДОН") уже некоторые периоды выживает за счет возобновляемых источников энергии. То есть я имею в виду наши ветропарки и нашу "зеленую" энергетику, расположенную на нашей территории, в Одесской области", – сказал он.

Григорьев отметил, что сейчас необходимо предоставить возобновляемой энергетике приоритет развития, поскольку распределенная генерация менее уязвима к ракетным атакам. Он подчеркнул, что это очень важно, когда в результате обстрелов в энергосистеме возникают проблемы с объемом производства электроэнергии на крупных электростанциях.

Контекст:

"Зеленая" энергетика – наиболее пострадавшая отрасль в энергетике, основная ее часть находится на юге Украины.

По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, в 2019-м и 2020 году в Украине произошел стремительный рост "зеленой" энергетики – ее доля в энергосистеме страны составляла примерно 10–11%. К 2030 году Украина планировала выйти на минимум 25% "зеленой" энергетики, добавил министр.

Россия с октября 2022 года совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго" 2 января. По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Одесса, энергетика, ДТЭК, электроэнергия, электростанция, зеленая энергетика, энергосистема
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