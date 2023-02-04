Развитие "зеленой" генерации позволит поддержать энергосистему Одесской области – облэнерго

"Наш ОСР (оператор системы распределения. – "ГОРДОН") уже некоторые периоды выживает за счет возобновляемых источников энергии. То есть я имею в виду наши ветропарки и нашу "зеленую" энергетику, расположенную на нашей территории, в Одесской области", – сказал он.

Григорьев отметил, что сейчас необходимо предоставить возобновляемой энергетике приоритет развития, поскольку распределенная генерация менее уязвима к ракетным атакам. Он подчеркнул, что это очень важно, когда в результате обстрелов в энергосистеме возникают проблемы с объемом производства электроэнергии на крупных электростанциях.