Развитие "зеленой" генерации позволит поддержать энергосистему Одесской области – облэнерго

"Наш ОСР (оператор системы распределения. – "ГОРДОН") уже некоторые периоды выживает за счет возобновляемых источников энергии. То есть я имею в виду наши ветропарки и нашу "зеленую" энергетику, расположенную на нашей территории, в Одесской области", – сказал он.
Григорьев отметил, что сейчас необходимо предоставить возобновляемой энергетике приоритет развития, поскольку распределенная генерация менее уязвима к ракетным атакам. Он подчеркнул, что это очень важно, когда в результате обстрелов в энергосистеме возникают проблемы с объемом производства электроэнергии на крупных электростанциях.
"Зеленая" энергетика – наиболее пострадавшая отрасль в энергетике, основная ее часть находится на юге Украины.
По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, в 2019-м и 2020 году в Украине произошел стремительный рост "зеленой" энергетики – ее доля в энергосистеме страны составляла примерно 10–11%. К 2030 году Украина планировала выйти на минимум 25% "зеленой" энергетики, добавил министр.
Россия с октября 2022 года совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго" 2 января. По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.