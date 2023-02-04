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В "Укрэнерго" заявили, что проблемы с электричеством в Одессе не связаны с распределением мощности между потребителями

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В результате масштабной аварии на энергообъекте в Одесской области были полностью обесточены Одесский район и Одесса
В результате масштабной аварии на энергообъекте в Одесской области были полностью обесточены Одесский район и Одесса
Фото: ДТЕК Одеські електромережі / Facebook

Проблемы с электроснабжением в Одесской области, возникшие в результате масштабной аварии на подстанции "Укрэнерго", имеют чисто техническую природу и никак не связаны с распределением электроэнергии между потребителями. Об этом сообщил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на брифинге в Одессе, трансляцию вел Ukraine Media Center Odesa.

"Данная ситуация, с которой мы сегодня столкнулись, имеет чисто техническую природу. То есть не связана с никаким справедливым или несправедливым распределением мощности между потребителями", – сказал он.

Кудрицкий подчеркнул, что для решения этой проблемы будут объединены усилия одесского оператора системы распределения, военно-гражданской администрации и Министерства энергетики.

"Сейчас речь идет о том, что все будут работать на этот единый результат и будут выполнять те задачи, которые были определены, в частности, на совещании руководителя ВГА", – подчеркнул он.

В "Укрэнерго" сообщили 4 февраля, что масштабная авария на магистральной сети в Одесской области, произошедшая из-за отказа оборудования, которое неоднократно восстанавливали после российских атак, грозит более длительными, чем раньше, ограничениями электроснабжения Одессы и близлежащих районов.

Контекст:

В результате масштабной аварии на энергообъекте в Одесской области были полностью обесточены Одесский район и Одесса. Кудрицкий на брифинге в Одессе рассказал, что авария произошла на одной из подстанций НЭК.

По просьбе военной администрации и при содействии руководства государства в Одесскую область в течение суток будет доставлено определенное количество генераторов, которые есть в наличии не только у Министерства энергетики, но и у ГСЧС, сообщил глава Одесской областной государственной военной администрации Максим Марченко.

Теги: Одесса, энергетика, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, электроснабжение, отключение света, Владимир Кудрицкий
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