В "Укрэнерго" заявили, что проблемы с электричеством в Одессе не связаны с распределением мощности между потребителями

В результате масштабной аварии на энергообъекте в Одесской области были полностью обесточены Одесский район и Одесса Фото: ДТЕК Одеські електромережі / Facebook

"Данная ситуация, с которой мы сегодня столкнулись, имеет чисто техническую природу. То есть не связана с никаким справедливым или несправедливым распределением мощности между потребителями", – сказал он.

Кудрицкий подчеркнул, что для решения этой проблемы будут объединены усилия одесского оператора системы распределения, военно-гражданской администрации и Министерства энергетики.

"Сейчас речь идет о том, что все будут работать на этот единый результат и будут выполнять те задачи, которые были определены, в частности, на совещании руководителя ВГА", – подчеркнул он.

В "Укрэнерго" сообщили 4 февраля, что масштабная авария на магистральной сети в Одесской области, произошедшая из-за отказа оборудования, которое неоднократно восстанавливали после российских атак, грозит более длительными, чем раньше, ограничениями электроснабжения Одессы и близлежащих районов.