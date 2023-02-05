За девять месяцев на платформе United24 собрали более $278 млн на помощь Украине – Зеленский

"Фандрайзинговой платформе United24 девять месяцев. В поддержку Украины было собрано уже $278,89 млн. Около 150 генераторов, приобретенных в рамках [программы] LightUpUkraine, уже поступило в медицинские учреждения. В январе на энергетических объектах было установлено шесть систем противодействия вражеским беспилотникам "Ловцы Shahed", – отметил он.

Также платформа презентовала направление "Восстановление Украины", напомнил Зеленский.

Контекст:

United24 – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

Первым амбассадором платформы стал бывший украинский футболист и экс-главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко.

Также среди амбассадоров проекта – украинская теннисистка Элина Свитолина, американский актер, сценарист и продюсер Лиев Шрайбер, американская группа Imagine Dragons, креативный директор французского дома моды Balenciaga Демна Гвасалия, американская актриса и певица Барбра Стрейзанд, американский актер Марк Хэмилл, который сыграл Люка Скайуокера в "Звездных войнах", украинский боксер Александр Усик, американский астронавт Скотт Келли и американский историк Тимоти Снайдер.