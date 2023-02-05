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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За девять месяцев на платформе United24 собрали более $278 млн на помощь Украине – Зеленский

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В помощью платформы купили генераторы для медучреждений
В помощью платформы купили генераторы для медучреждений
Скриншот: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 5 февраля рассказал в Facebook о результатах девяти месяцев работы фандрайзинговой платформы United24.

"Фандрайзинговой платформе United24 девять месяцев. В поддержку Украины было собрано уже $278,89 млн. Около 150 генераторов, приобретенных в рамках [программы] LightUpUkraine, уже поступило в медицинские учреждения. В январе на энергетических объектах было установлено шесть систем противодействия вражеским беспилотникам "Ловцы Shahed", – отметил он. 

Также платформа презентовала направление "Восстановление Украины", напомнил Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/2503232096513415/

Контекст:

United24 – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

Первым амбассадором платформы стал бывший украинский футболист и экс-главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко.

Также среди амбассадоров проекта – украинская теннисистка Элина Свитолина, американский актер, сценарист и продюсер Лиев Шрайбер, американская группа Imagine Dragons, креативный директор французского дома моды Balenciaga Демна Гвасалия, американская актриса и певица Барбра Стрейзанд, американский актер Марк Хэмилл, который сыграл Люка Скайуокера в "Звездных войнах", украинский боксер Александр Усик, американский астронавт Скотт Келли и американский историк Тимоти Снайдер.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пожертвование, благотворительность, беспилотники, Владимир Зеленский, United24, восстановление, генератор
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