В Бахмут передали топовый БПЛА для разведки – глава Минцифры

Об этом Федоров написал в Facebook 3 февраля.
По его словам, еще один БПЛА получат морские пехотинцы.
"Усилили украинских военных топовыми комплексами Raybird-3 (ACS-3) от украинской компании "Скаэтон", – рассказал Федоров. – Raybird-3 (ACS-3) – один из лучших БПЛА в мире в своем классе. Комплекс состоит из двух беспилотных летательных аппаратов, переносной станции наземной управления, антенной системы, пусковой установки. А также камеры, фотоаппарата, радара и тому подобное".
Глава Минцифры отметил, что Raybird-3 – "мощный вариант для длительной разведки".
"Летает он днем и ночью до 24 часов. При любых погодных условиях. Важно, что комплекс устойчив к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы", – подчеркнул Федоров.
Кроме того, за счет сборов через United24 на "Армию дронов" в Бахмут передали девять квадрокоптеров DJI Matrice M30T, добавил глава Минцифры.
О совместной с Генштабом ВСУ программе развития беспилотных систем "Укроборонпром" сообщил 26 августа 2022 года. Она предусматривает сотрудничество с частными проектировщиками дронов для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях, заявил тогда концерн.
17 октября "Укроборонпром" опубликовал в Facebook фото нового украинского БПЛА. "Дальность – 1000 км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку", – отметили в концерне.
4 декабря "Укроборонпром" сообщил, что переходит к финальной стадии испытаний разработанного ударного беспилотника.
28 январям Министерство обороны Украины сообщило, что в 2023 году планирует закупку для армии отечественных беспилотников на 20 млрд грн.