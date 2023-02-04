В Бахмут передали топовый БПЛА для разведки – глава Минцифры

Летает дрон днем и ночью до 24 часов, рассказал Федоров Фото: Михайло Федоров / Facebook

Об этом Федоров написал в Facebook 3 февраля.

По его словам, еще один БПЛА получат морские пехотинцы.

"Усилили украинских военных топовыми комплексами Raybird-3 (ACS-3) от украинской компании "Скаэтон", – рассказал Федоров. – Raybird-3 (ACS-3) – один из лучших БПЛА в мире в своем классе. Комплекс состоит из двух беспилотных летательных аппаратов, переносной станции наземной управления, антенной системы, пусковой установки. А также камеры, фотоаппарата, радара и тому подобное".

Глава Минцифры отметил, что Raybird-3 – "мощный вариант для длительной разведки".

"Летает он днем и ночью до 24 часов. При любых погодных условиях. Важно, что комплекс устойчив к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы", – подчеркнул Федоров.

Кроме того, за счет сборов через United24 на "Армию дронов" в Бахмут передали девять квадрокоптеров DJI Matrice M30T, добавил глава Минцифры.