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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бахмут передали топовый БПЛА для разведки – глава Минцифры

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Летает дрон днем и ночью до 24 часов, рассказал Федоров
Летает дрон днем и ночью до 24 часов, рассказал Федоров
Фото: Михайло Федоров / Facebook

Глава Минцифры Украины Михаил Федоров сообщил о передаче топового украинского беспилотника Raybird-3 разведчикам ВСУ в Бахмуте Донецкой области.

Об этом Федоров написал в Facebook 3 февраля.

По его словам, еще один БПЛА получат морские пехотинцы.

"Усилили украинских военных топовыми комплексами Raybird-3 (ACS-3) от украинской компании "Скаэтон", – рассказал Федоров. – Raybird-3 (ACS-3) – один из лучших БПЛА в мире в своем классе. Комплекс состоит из двух беспилотных летательных аппаратов, переносной станции наземной управления, антенной системы, пусковой установки. А также камеры, фотоаппарата, радара и тому подобное".

Глава Минцифры отметил, что Raybird-3 – "мощный вариант для длительной разведки".

"Летает он днем и ночью до 24 часов. При любых погодных условиях. Важно, что комплекс устойчив к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы", – подчеркнул Федоров.

Кроме того, за счет сборов через United24 на "Армию дронов" в Бахмут передали девять квадрокоптеров DJI Matrice M30T, добавил глава Минцифры.

https://www.facebook.com/mykhailofedorov.com.ua/posts/pfbid027Q5dCAg8x8m5toxntR8LCQHE4DqDprr6DzXdbuwFQfG3bwKXbWVg9MwJXgWuapyGl

Контекст:

О совместной с Генштабом ВСУ программе развития беспилотных систем "Укроборонпром" сообщил 26 августа 2022 года. Она предусматривает сотрудничество с частными проектировщиками дронов для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях, заявил тогда концерн.

17 октября "Укроборонпром" опубликовал в Facebook фото нового украинского БПЛА. "Дальность – 1000 км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку", – отметили в концерне.

4 декабря  "Укроборонпром" сообщил, что переходит к финальной стадии испытаний разработанного ударного беспилотника.

28 январям Министерство обороны Украины сообщило, что в 2023 году планирует закупку для армии отечественных беспилотников на 20 млрд грн.

Теги: Украина, Донецкая область, разведка, беспилотники, разведчики, квадрокоптер, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, Михаил Федоров, сотрудничество, Минцифры, United24
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