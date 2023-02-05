Представителям государства-террориста не место на Олимпиаде и международных турнирах – Зеленский

"Продолжаем [...] дипломатический марафон для того, чтобы не допустить использования Кремлем мирового спорта и олимпийского движения для своей пропаганды. [...] Украина направила соответствующие письма компаниям, которые больше всего поддерживают Международный олимпийский комитет. Это крупные международные компании, которые точно заинтересованы в том, чтобы их репутацию, поддержку не использовали ради пропаганды войны", – сказал он.
Зеленский подчеркнул, что "представителям государства-террориста не место на Олимпиаде и международных турнирах".
Ближайшая Олимпиада состоится в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
2 февраля 2023 года министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что в случае допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов Олимпиаду-2024 могут бойкотировать до 40 стран, включая Великобританию, США и Канаду.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.
Зеленский после этого пригласил главу МОК Томаса Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Зеленский 24 января в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже", а 29 января написал французскому лидеру письмо на эту же тему.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию МОК по поводу возможности участия российских спортсменов в Олимпиаде, заявив, что "МОК готов растоптать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне".
Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпиаде ни под каким флагом, поскольку "они запятнаны кровью украинцев".
Глава НОК Украины Вадим Гутцайт не исключил бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.
31 января в МОК заявили, что утвержденные санкции против российских и белорусских спортсменов не подлежат пересмотру.