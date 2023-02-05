Представителям государства-террориста не место на Олимпиаде и международных турнирах – Зеленский

"Продолжаем [...] дипломатический марафон для того, чтобы не допустить использования Кремлем мирового спорта и олимпийского движения для своей пропаганды. [...] Украина направила соответствующие письма компаниям, которые больше всего поддерживают Международный олимпийский комитет. Это крупные международные компании, которые точно заинтересованы в том, чтобы их репутацию, поддержку не использовали ради пропаганды войны", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что "представителям государства-террориста не место на Олимпиаде и международных турнирах".

Ближайшая Олимпиада состоится в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

2 февраля 2023 года министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что в случае допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов Олимпиаду-2024 могут бойкотировать до 40 стран, включая Великобританию, США и Канаду.