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Олимпиаду 2024 в Париже могут бойкотировать до 40 стран – министр спорта Польши

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Такого объединения будет достаточно, чтобы "сделать проведение Игр бессмысленным", отметил Бортничук
Такого объединения будет достаточно, чтобы "сделать проведение Игр бессмысленным", отметил Бортничук
Фото: EPA

В случае допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов летние Олимпийские игры в Париже (Франция) в 2024 году могут бойкотировать до 40 стран мира.

Об этом 2 февраля заявил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук, сообщает BBC.

По его мнению, можно создать коалицию из 40 стран, включая Великобританию, США и Канаду, которые могут поддержать бойкотирование Олимпиады.

Такого объединения, считает Бортничук, будет достаточно, чтобы "сделать проведение Игр бессмысленным".

2 февраля министры спорта Польши, Латвии, Литвы и Эстонии в совместном заявлении осудили усилия Международного олимпийского комитета (МОК) по возвращению спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования.

"Попытки вернуть российских и белорусских спортсменов на международные спортивные соревнования под ширмой нейтралитета легитимизируют политические решения и широкую пропаганду этих стран, в том числе из-за использования спорта в качестве отвлекающего фактора от незаконной агрессии против Украины", – говорится в заявлении.

Четыре министра, в том числе Бортничук, призвали не допускать спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде 2024.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран. 

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и РБ в соревнованиях при строгих условиях. Оговаривается, что спортсмены могут принимать участие в соревнованиях только как "нейтральные атлеты" и никоим образом не будут представлять свое государство. Соревноваться смогут только спортсмены, полностью поддерживающие Олимпийскую хартию. Речь идет о тех, кто не поддерживал войну в Украине и полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил главу МОК Томаса Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Зеленский 24 января в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже", а 29 января написал французскому лидеру письмо на эту же тему.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета по поводу возможности участия российских спортсменов в Олимпиаде, заявив, что "МОК готов растоптать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне".

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпиаде ни под каким флагом, поскольку "они запятнаны кровью украинцев".

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт отметил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.

31 января в МОК заявили, что утвержденные санкции против российских и белорусских спортсменов не подлежат пересмотру.

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