Олимпиаду 2024 в Париже могут бойкотировать до 40 стран – министр спорта Польши

Об этом 2 февраля заявил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук, сообщает BBC.

По его мнению, можно создать коалицию из 40 стран, включая Великобританию, США и Канаду, которые могут поддержать бойкотирование Олимпиады.

Такого объединения, считает Бортничук, будет достаточно, чтобы "сделать проведение Игр бессмысленным".

2 февраля министры спорта Польши, Латвии, Литвы и Эстонии в совместном заявлении осудили усилия Международного олимпийского комитета (МОК) по возвращению спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования.

"Попытки вернуть российских и белорусских спортсменов на международные спортивные соревнования под ширмой нейтралитета легитимизируют политические решения и широкую пропаганду этих стран, в том числе из-за использования спорта в качестве отвлекающего фактора от незаконной агрессии против Украины", – говорится в заявлении.

Четыре министра, в том числе Бортничук, призвали не допускать спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде 2024.