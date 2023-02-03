Министры спорта стран Балтии и Польши призвали не допускать спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде 2024

Попытки вернуть спортсменов из РФ и Беларуси на международные соревнования под ширмой нейтралитета легитимизируют политические решения этих стран, отметили министры спорта Польши, Латвии, Литвы и Эстонии Фото: EPA (иллюстративное)

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном 2 февраля на сайте министерства образования, науки и спорта Литвы.

"Попытки вернуть российских и белорусских спортсменов на международные спортивные соревнования под ширмой нейтралитета легитимизируют политические решения и широкую пропаганду этих стран, в том числе из-за использования спорта в качестве отвлекающего фактора от незаконной агрессии против Украины, – говорится в заявлении. – Мы высоко ценим все международные спортивные организации и федерации, которые отстранили спортсменов и представителей России и Беларуси от международных соревнований и их организации, и призываем не менять свою позицию, пока Россия и Беларусь не прекратят агрессию против Украины".

Четыре министра отметили, что возможный допуск россиян и белорусов к соревнованиям, включая Олимпиаду 2024 в Париже, создаст дополнительное давление на других спортсменов.

"Мы должны обеспечить справедливость, привлекая к ответственности лиц, совершивших военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Принимая во внимание автономию спортивного движения, мы призываем все международные спортивные организации придерживаться этого жесткого подхода. Обстоятельства не изменились после решения, принятого 28 февраля 2022 года исполкомом МОК", – сказано в совместном заявлении.

Под документом подписались: министр культуры Эстонии Пирет Хартман, министр образования и науки Латвии Анда Чакша, министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене и министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.