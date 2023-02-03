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Министры спорта стран Балтии и Польши призвали не допускать спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде 2024

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Попытки вернуть спортсменов из РФ и Беларуси на международные соревнования под ширмой нейтралитета легитимизируют политические решения этих стран, отметили министры спорта Польши, Латвии, Литвы и Эстонии
Попытки вернуть спортсменов из РФ и Беларуси на международные соревнования под ширмой нейтралитета легитимизируют политические решения этих стран, отметили министры спорта Польши, Латвии, Литвы и Эстонии
Фото: EPA (иллюстративное)

Министры спорта Польши, Латвии, Литвы и Эстонии осудили усилия Международного олимпийского комитета (МОК) по возвращению спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном 2 февраля на сайте министерства образования, науки и спорта Литвы.

"Попытки вернуть российских и белорусских спортсменов на международные спортивные соревнования под ширмой нейтралитета легитимизируют политические решения и широкую пропаганду этих стран, в том числе из-за использования спорта в качестве отвлекающего фактора от незаконной агрессии против Украины, – говорится в заявлении. – Мы высоко ценим все международные спортивные организации и федерации, которые отстранили спортсменов и представителей России и Беларуси от международных соревнований и их организации, и призываем не менять свою позицию, пока Россия и Беларусь не прекратят агрессию против Украины".

Четыре министра отметили, что возможный допуск россиян и белорусов к соревнованиям, включая Олимпиаду 2024 в Париже, создаст дополнительное давление на других спортсменов.

"Мы должны обеспечить справедливость, привлекая к ответственности лиц, совершивших военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Принимая во внимание автономию спортивного движения, мы призываем все международные спортивные организации придерживаться этого жесткого подхода. Обстоятельства не изменились после решения, принятого 28 февраля 2022 года исполкомом МОК", – сказано в совместном заявлении.

Под документом подписались: министр культуры Эстонии Пирет Хартман, министр образования и науки Латвии Анда Чакша, министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене и министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран. 

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и РБ в соревнованиях при строгих условиях. Оговаривается, что спортсмены могут принимать участие в соревнованиях только как "нейтральные атлеты" и никоим образом не будут представлять свое государство. Соревноваться смогут только спортсмены, полностью поддерживающие Олимпийскую хартию. Речь идет о тех, кто не поддерживал войну в Украине и полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил главу МОК Томаса Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Зеленский 24 января в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже", а 29 января написал французскому лидеру письмо на эту же тему.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета по поводу возможности участия российских спортсменов в Олимпиаде, заявив, что "МОК готов растоптать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне".

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпиаде ни под каким флагом, поскольку "они запятнаны кровью украинцев".

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт отметил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.

31 января в МОК заявили, что утвержденные санкции против российских и белорусских спортсменов не подлежат пересмотру.

Теги: Россия, Украина, спорт, Беларусь, Латвия, Польша, Эстония, Литва, санкции, МОК, пропаганда, флаг, агрессия, геноцид, Олимпиада, преступление, война России против Украины, спортсмены, соревнования
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