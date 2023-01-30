Кулеба – МОК: 45 медалей из 71 на Олимпиаде 2020 в Токио выиграли члены ЦСК армии РФ, которая совершает зверства в Украине

Соответствующий пост 30 января в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Россия завоевала 71-ю медаль на Олимпиаде в Токио. 45 из них выиграли спортсмены, также являющиеся членами Центрального спортивного клуба (ЦСК) армии РФ. Армии, которая совершает зверства в Украине, убивает, насилует, грабит. Вот кого невежды в МОК хотят поставить под белый флаг и допустить к соревнованиям", – отметил глава МИД.
Russia won 71 medals in Tokyo Olympics. 45 of them were won by athletes who are also members of the Central Sports Club of the Russian Army. The army that commits atrocities, kills, rapes, and loots. This is whom the ignorant IOC wants to put under white flag allowing to compete.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 30, 2023
Олимпиада 2020 в Токио из-за распространения коронавирусной инфекции прошла с 23 июля по 8 августа 2021 года.
В медальном зачете РФ заняла пятое общекомандное место, завоевав 71 награду – 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых.
28 февраля 2022 года в связи с вторжением РФ в Украину исполнительный совет Международного олимпийского комитета рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
Однако в ноябре президент МОК Томас Бах выступил против отстранения россиян от международного спорта и попросил мировых лидеров "поддержать политический нейтралитет".
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн.
Вместе с тем в МОК решили дополнительно изучить возможность участия спортсменов в соревнованиях при строгих условиях. Оговаривается, что спортсмены будут принимать участие в соревнованиях только как "нейтральные атлеты" и никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране. Соревноваться смогут только спортсмены, полностью поддерживающие Олимпийскую хартию. Речь идет о тех, кто не поддерживал войну в Украине. Также имеются в виду только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила.
Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Глава НОК Украины Вадим Гутцайт 27 января заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.