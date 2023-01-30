Кулеба – МОК: 45 медалей из 71 на Олимпиаде 2020 в Токио выиграли члены ЦСК армии РФ, которая совершает зверства в Украине

Соответствующий пост 30 января в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия завоевала 71-ю медаль на Олимпиаде в Токио. 45 из них выиграли спортсмены, также являющиеся членами Центрального спортивного клуба (ЦСК) армии РФ. Армии, которая совершает зверства в Украине, убивает, насилует, грабит. Вот кого невежды в МОК хотят поставить под белый флаг и допустить к соревнованиям", – отметил глава МИД.

Олимпиада 2020 в Токио из-за распространения коронавирусной инфекции прошла с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В медальном зачете РФ заняла пятое общекомандное место, завоевав 71 награду – 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых.

Контекст:

28 февраля 2022 года в связи с вторжением РФ в Украину исполнительный совет Международного олимпийского комитета рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

Однако в ноябре президент МОК Томас Бах выступил против отстранения россиян от международного спорта и попросил мировых лидеров "поддержать политический нейтралитет".

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн.

Вместе с тем в МОК решили дополнительно изучить возможность участия спортсменов в соревнованиях при строгих условиях. Оговаривается, что спортсмены будут принимать участие в соревнованиях только как "нейтральные атлеты" и никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране. Соревноваться смогут только спортсмены, полностью поддерживающие Олимпийскую хартию. Речь идет о тех, кто не поддерживал войну в Украине. Также имеются в виду только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Глава НОК Украины Вадим Гутцайт 27 января заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.