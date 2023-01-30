Польша вместе с другими странами может выдвинуть ультиматум МОК, если россиян и белорусов допустят на Олимпиаду 2024

"Мы прибегаем к ряду мероприятий на международной арене. Речь идет о министрах спорта 40 стран, подписавших обращение, чтобы оказать определенное давление на руководство Международного олимпийского комитета. О деталях я вас проинформирую, когда уже будет о чем информировать. Потому что ситуация требует сегодня поначалу меньше говорить. Основное бремя в этом вопросе лежит на Польше и Великобритании", – сказал министр спорта Польши.

Он также считает сценарий с ультиматумом вполне реальным, однако не хотел бы, чтобы Польша была единственной страной, выдвинувшей ультиматум.

"Здесь должно быть создание эффективной коалиции стран, без которых организация Игр была бы невозможной", – отметил Бортничук.