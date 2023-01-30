Польша вместе с другими странами может выдвинуть ультиматум МОК, если россиян и белорусов допустят на Олимпиаду 2024

"Мы прибегаем к ряду мероприятий на международной арене. Речь идет о министрах спорта 40 стран, подписавших обращение, чтобы оказать определенное давление на руководство Международного олимпийского комитета. О деталях я вас проинформирую, когда уже будет о чем информировать. Потому что ситуация требует сегодня поначалу меньше говорить. Основное бремя в этом вопросе лежит на Польше и Великобритании", – сказал министр спорта Польши.
Он также считает сценарий с ультиматумом вполне реальным, однако не хотел бы, чтобы Польша была единственной страной, выдвинувшей ультиматум.
"Здесь должно быть создание эффективной коалиции стран, без которых организация Игр была бы невозможной", – отметил Бортничук.
28 февраля 2022 года в связи с вторжением РФ в Украину исполнительный совет Международного олимпийского комитета рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
Однако в ноябре президент МОК Томас Бах выступил против отстранения россиян от международного спорта и попросил мировых лидеров "поддержать политический нейтралитет".
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн.
Вместе с тем в МОК решили дополнительно изучить возможность участия спортсменов в соревнованиях при строгих условиях. Оговаривается, что спортсмены будут принимать участие в соревнованиях только как "нейтральные атлеты" и никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране. Соревноваться смогут только спортсмены, полностью поддерживающие Олимпийскую хартию. Речь идет о тех, кто не поддерживал войну в Украине. Также имеются в виду только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила.
Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Глава НОК Украины Вадим Гутцайт 27 января заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.